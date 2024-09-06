金塊主帥遭爆料與管理層失和　主因竟是球隊補強不夠力

▲金塊主帥馬龍遭爆料與球隊管理層出現意見不合狀況。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2022-23賽季率領丹佛金塊風光勇奪隊史首冠，球隊總教練馬龍(Michael Malone)近日卻遭《ESPN》爆料，與球隊管理層出現意見不合狀況，而這樣的分歧，很可能源自金塊制服組最近兩個夏天都補強不力有關。

根據《ESPN》資深記者洛伊(Zach Lowe)爆料指出，金塊教練團傳出與球隊管理層意見不合，而這個教練團成員很可能就是主帥馬龍，雖然洛伊並未點出實際狀況，但美國媒體推測，可能和球隊近兩個休賽季補強狀況不佳有關。

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以這個夏天來說，金塊昔日奪冠功臣，先發主力3D型戰將卡德威爾-波普(Kentavious Caldwell-Pope)並未續留而是轉戰奧蘭多魔術，而球隊則是在自由市場找來了前大三元製造機衛斯布魯克(Russell Westbrook)以及長人薩里奇(Dario Saric)。

在2023年金塊奪冠後，球隊兩大替補輪換戰力布朗(Bruce Brown)、格林(Jeff Green)都選擇離隊，上賽季球隊板凳深度也確實出現問題，但這個夏天金塊制服組的動作並不積極，至今甚至連球隊二哥，陣中明星主控莫瑞(Jamal Murray)的延長合約都尚未談妥。

馬龍與金塊的合約要到2026-27賽季才將正式結束，在目前擁有聯盟最強球星「小丑」約基奇(Nikola Jokic)在陣情況下，金塊的整體戰績能否持續保有爭冠競爭力，也將是重要觀察指標。