快訊／台灣最強混雙的威力！　李佳馨、葉宏蔚挺進台北公開賽4強

▲台北羽球公開賽，李佳馨、葉宏蔚順利挺進混雙4強。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者杜奕君／台北報導

BWF超級300系列台北羽球公開賽，6日賽程由「最強混雙」李佳馨、葉宏蔚上演台灣內戰對決同樣隸屬中租旗下的林芷均、林秉緯，最終李佳馨、葉宏蔚以21比19、21比14，僅花29分鐘就直落二取勝，挺進本屆台北公開賽混雙4強。

開賽李佳馨、葉宏蔚就面臨苦戰，首局一度僅以11比10領先，但最終最強混雙仍以21比19收下首局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2局開賽李佳馨、葉宏蔚便展現純熟搭配默契取得4比2優勢，不過雙林組合此時開始加溫逆轉超前，所幸李佳馨與葉宏蔚再度展現好默契連續搶分，逆轉以11比10超前。

暫停過後，雙方戰況再度陷入膠著，但李佳馨、葉宏蔚在14比14情況下，強勢連拿6分，打得對手難以招架，戰況也就此倒向最強混雙組合，最終李佳馨、葉宏蔚順利以21比14拿下，僅用29分鐘就完成直落二勝利，挺進本屆台北公開賽混雙4強。

在次局雙方14比14呈現膠著下，李佳馨、葉宏蔚連拿7分奪勝，賽後李佳馨透露，「主要是有在想前面幾球是怎麼失分，加上我們兩個戰術比較明確，因此知道得失分是怎麼發生。」

挺進本屆台北公開賽4強後，李佳馨、葉宏蔚透露，「後續可能碰頭的對手都不好打，因為都沒交手過，實際打了才知道，就上場打吧！」

▲李佳馨、葉宏蔚此戰僅用29分鐘就順利搶下本次台北公開賽混雙4強門票。（圖／台北羽球公開賽提供）