運動雲

>

快訊／飲恨！戴資穎3連霸夢碎　台北公開賽爆冷止步8強

▲台北羽球公開賽，戴資穎。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲台北羽球公開賽8強戰，戴資穎出賽仍吸引眾多死忠粉絲到場觀戰。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者杜奕君／台北報導

BWF超級300系列台北羽球公開賽，6日展開8強賽對決，台灣羽球一姐戴資穎在女子單打交手本次大會第7種子，來自印尼的22歲小將瓦爾達尼(Putri Kusuma Wardani)，戴資穎出賽展現高人氣，小巨蛋內湧入近爆滿8000人力挺小戴，不過此役戴資穎陷入苦戰，以21比18、16比21、22比24吞敗，本屆爆冷止步8強。

昨日才自認是「抱病又抱傷」出戰此次台北公開賽，戴資穎依舊展現本屆大會女單頭號種子霸氣，一路連過兩關挺進8強，朝台北公開賽3連霸目標持續邁進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日交手印尼女將瓦爾達尼，小戴首局就與對手陷入激戰，瓦爾達尼一度以4比3領先。但戴資穎展現沙場老將經驗，網前頻頻調動後伺機搶攻，讓現場球迷大呼過癮，小戴順利以11比9佔得上風。隨後雙方比數仍呈現膠著，戴資穎關鍵時刻回擊連續拿分，率先搶下4個局點，首局20分鐘順利以21比18拿下。

第2局瓦爾達尼強勢出擊，開賽取得8比1大幅領先，戴資穎雖然嘗試急起直追，不過瓦爾達尼仍以11比6進入技術暫停。

暫停過後，小戴努力追分，頻頻上演高難度美技讓現場觀眾高聲叫好，連追6分情況下，比數來到15比17，不過隨後瓦爾達尼穩住陣腳，21比16搶下此局。

雙方局數戰成1比1平手局面下，決勝第3局由戴資穎率先拿分，但瓦爾達尼隨後強勢殺球，以7比3拉開領先優勢。戴資穎此時雖然連趕兩分，但瓦爾達尼網前頻頻吊小球戰術奏效，以11比6取得領先。在技術暫停後，瓦爾達尼又靠大對角殺球搶分，戴資穎連拿兩分嘗試瓦解對手氣勢，不過瓦爾達尼穩紮穩打領先來到16比9。

此時戴資穎狂拉尾盤，連拿4分再度逼近，加上瓦爾達尼關鍵掛網，戴資穎展現天后本色，兩度追到僅1分落後，隨後戴資穎在全場球迷吶喊力挺下，終於追成18平局面，小戴當下也忍不住振臂替自己喝采。

最後決勝時刻，戴資穎出現要命回擊掛網，讓瓦爾達尼取得兩個賽末點，隨後戴資穎先以犀利殺球成功化解1個賽末點，隨後終於再度追成20比20，隨後更是大逆轉21比20取得賽末點，最終兩人不斷纏鬥，又再度戰成21比21。

瓦爾達尼此時再度要到22比21領先，但戴資穎展現經驗高難度回球再度強勢追平，但戴資穎回球失誤又讓對手超前，最終瓦爾達尼24比22搶下勝利，戴資穎3連霸確定夢碎，本屆止步8強。

▲台北羽球公開賽，戴資穎。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲戴資穎此次台北公開賽帶傷挑戰冠軍3連霸。（圖／台北羽球公開賽提供）

關鍵字： 戴資穎台北羽球公開賽羽球小戴

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／左手重砲林俊易挺進4強　對戰李佳豪爆料兩人感情超好

快訊／左手重砲林俊易挺進4強　對戰李佳豪爆料兩人感情超好

快訊／跟上姊姊李佳馨的腳步　李佳豪用火燙手感打入台北賽4強

快訊／跟上姊姊李佳馨的腳步　李佳豪用火燙手感打入台北賽4強

快訊／李佳豪超火燙！　大逆轉勇闖台北羽球公開賽男單4強

快訊／李佳豪超火燙！　大逆轉勇闖台北羽球公開賽男單4強

快訊／台灣最強混雙的威力！　李佳馨、葉宏蔚挺進台北公開賽4強

快訊／台灣最強混雙的威力！　李佳馨、葉宏蔚挺進台北公開賽4強

許皓程化身「寶」可夢大師　捕獲寶兒楊哲宜出任球隊發展教練

許皓程化身「寶」可夢大師　捕獲寶兒楊哲宜出任球隊發展教練

金塊主帥遭爆料與管理層失和　主因竟是球隊補強不夠力

金塊主帥遭爆料與管理層失和　主因竟是球隊補強不夠力

被歐尼爾批評是「史上最爛球員」　巨塔戈貝爾：別用爛招增添人氣

被歐尼爾批評是「史上最爛球員」　巨塔戈貝爾：別用爛招增添人氣

「涵劉配」擊退「麟洋配」　劉廣珩：從沒想過能贏

「涵劉配」擊退「麟洋配」　劉廣珩：從沒想過能贏

快訊／王齊麟大失常為哪樁？　李洋：他陷在自己的負面漩渦

快訊／王齊麟大失常為哪樁？　李洋：他陷在自己的負面漩渦

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋

與朋友玩酒精保齡球狂洗溝　球瓶不倒...眾人先醉倒XD

熱門新聞

快訊／缺乏適時一擊　U23中華隊首戰1比3不敵韓國隊

快訊／大爆冷！奧運雙金「麟洋配」意外淘汰　台北公開賽止步16強

快訊／王齊麟大失常為哪樁？　李洋：他陷在自己的負面漩渦

快訊／U23中華對韓國打線出爐中職6人　韓國先發陣韓職5人

快訊／飲恨！戴資穎3連霸夢碎　台北公開賽爆冷止步8強

U18中華隊陳睦衡今晚抗日先發！迎戰甲子園史上最高巨投

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／U23中華首戰1比3不敵韓國

2麟洋配意外淘汰　台北公開賽止步16強

3王齊麟大失常　李洋：陷在負面漩渦

4U23中華抗韓打線出爐！王念好扛4棒

5戴資穎3連霸夢碎　台北公開賽止步8強

最新新聞

1張少豪復活賽落敗　無緣帕運銅牌戰

2中華隊守備「誤」事0比1遭完封

3台北公開賽男單4強　台灣大滿貫全包

4牽線鈴木駿輔　陳冠宇約定再回來

5樂天回饋基層　贈新明、國小球具

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

吉力吉撈鞏冠「大難不死」敲致勝安　葉總：金鋒應該有感覺

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

雪乳炸出流量！味全龍橫掃主客場4連勝　下半季助攻神秘力量曝

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366