快訊／飲恨！戴資穎3連霸夢碎　台北公開賽爆冷止步8強

▲台北羽球公開賽8強戰，戴資穎出賽仍吸引眾多死忠粉絲到場觀戰。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者杜奕君／台北報導

BWF超級300系列台北羽球公開賽，6日展開8強賽對決，台灣羽球一姐戴資穎在女子單打交手本次大會第7種子，來自印尼的22歲小將瓦爾達尼(Putri Kusuma Wardani)，戴資穎出賽展現高人氣，小巨蛋內湧入近爆滿8000人力挺小戴，不過此役戴資穎陷入苦戰，以21比18、16比21、22比24吞敗，本屆爆冷止步8強。

昨日才自認是「抱病又抱傷」出戰此次台北公開賽，戴資穎依舊展現本屆大會女單頭號種子霸氣，一路連過兩關挺進8強，朝台北公開賽3連霸目標持續邁進。

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今日交手印尼女將瓦爾達尼，小戴首局就與對手陷入激戰，瓦爾達尼一度以4比3領先。但戴資穎展現沙場老將經驗，網前頻頻調動後伺機搶攻，讓現場球迷大呼過癮，小戴順利以11比9佔得上風。隨後雙方比數仍呈現膠著，戴資穎關鍵時刻回擊連續拿分，率先搶下4個局點，首局20分鐘順利以21比18拿下。

第2局瓦爾達尼強勢出擊，開賽取得8比1大幅領先，戴資穎雖然嘗試急起直追，不過瓦爾達尼仍以11比6進入技術暫停。

暫停過後，小戴努力追分，頻頻上演高難度美技讓現場觀眾高聲叫好，連追6分情況下，比數來到15比17，不過隨後瓦爾達尼穩住陣腳，21比16搶下此局。

雙方局數戰成1比1平手局面下，決勝第3局由戴資穎率先拿分，但瓦爾達尼隨後強勢殺球，以7比3拉開領先優勢。戴資穎此時雖然連趕兩分，但瓦爾達尼網前頻頻吊小球戰術奏效，以11比6取得領先。在技術暫停後，瓦爾達尼又靠大對角殺球搶分，戴資穎連拿兩分嘗試瓦解對手氣勢，不過瓦爾達尼穩紮穩打領先來到16比9。

此時戴資穎狂拉尾盤，連拿4分再度逼近，加上瓦爾達尼關鍵掛網，戴資穎展現天后本色，兩度追到僅1分落後，隨後戴資穎在全場球迷吶喊力挺下，終於追成18平局面，小戴當下也忍不住振臂替自己喝采。

最後決勝時刻，戴資穎出現要命回擊掛網，讓瓦爾達尼取得兩個賽末點，隨後戴資穎先以犀利殺球成功化解1個賽末點，隨後終於再度追成20比20，隨後更是大逆轉21比20取得賽末點，最終兩人不斷纏鬥，又再度戰成21比21。

瓦爾達尼此時再度要到22比21領先，但戴資穎展現經驗高難度回球再度強勢追平，但戴資穎回球失誤又讓對手超前，最終瓦爾達尼24比22搶下勝利，戴資穎3連霸確定夢碎，本屆止步8強。

▲戴資穎此次台北公開賽帶傷挑戰冠軍3連霸。（圖／台北羽球公開賽提供）