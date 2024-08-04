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圖輯／中華隊第8天進帳2銅牌！　陳念琴「手比愛心」喊：我要金牌

▲▼我國「抗癌女拳王」陳念琴於巴黎奧運拳擊女子66公斤級賽事順利挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲我國「抗癌女拳王」陳念琴於巴黎奧運拳擊女子66公斤級賽事順利挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

巴黎奧運賽程在8月3日進入第8天，台灣一舉進帳2面獎牌。射擊好手李孟遠在定向飛靶決賽射下銅牌，成為本屆巴黎奧運首面獎牌，也是射擊隊史第1面奧運獎牌；我國「拳擊美少女」吳詩儀同樣拿下銅牌。「抗癌女拳王」陳念琴則順利挺進四強，她賽後更霸氣表示，「我要的是金牌！」

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▲▼台灣高爾夫球好手潘政琮前3回合打完並列第17名。（圖／路透）▲▼台灣高爾夫球好手潘政琮前3回合打完並列第17名。（圖／路透）

▲台灣高爾夫球好手潘政琮3日參加高爾夫第三輪賽事，最終以高於標準桿1桿、72桿作收，前3回合打完以低於標準7桿的206桿、並列第17名。（圖／路透）

►奧運高球第3輪終了！潘政琮暫時並列第17名

▲▼台灣射擊好手李孟遠在定向飛靶賽事奪銅。（圖／達志影像／美聯社）▲▼台灣射擊好手李孟遠在定向飛靶賽事奪銅。（圖／達志影像／美聯社）▲▼台灣射擊好手李孟遠在定向飛靶賽事奪銅。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣射擊好手李孟遠是我國史上首名在奧運殿堂參加定向飛靶的國手，他更在3日決賽射下45分奪下銅牌，替台灣贏得本屆巴黎奧運首面獎牌，也是射擊隊史第1面奧運獎牌。（圖／達志影像／美聯社）

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▲▼第4度叩關奧運的「雷母」雷千瑩止步16強。（圖／路透）

▲第4度叩關奧運的「雷母」雷千瑩3日交手南韓本屆女團金牌成員全勳英，雙方一路打到4比4，可惜雷千瑩關鍵第5局最後一支箭僅7分，最終以積點4比6止步16強。（圖／路透）

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▲▼輕艇女將張筑涵在極限激流越野賽搶下預賽32強席次。（圖／達志影像／美聯社）▲▼輕艇女將張筑涵在極限激流越野賽搶下預賽32強席次。（圖／達志影像／美聯社）▲▼輕艇女將張筑涵在極限激流越野賽搶下預賽32強席次。（圖／達志影像／美聯社）

▲輕艇極限激流越野賽首度在巴黎奧運亮相，女將張筑涵在復活賽中成功拿下分組第2，搶下預賽32強席次。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼男子好手吳少璿同樣在極限激流越野賽計時賽挺進預賽32強。（圖／路透）▲▼男子好手吳少璿同樣在極限激流越野賽計時賽挺進預賽32強。（圖／路透）

▲男子好手吳少璿同樣在極限激流越野賽計時賽中，以第3名落入復活賽，但最終也順利拿下分組第2，與表姐張筑涵相繼挺進預賽32強。（圖／路透）

▲▼「拳擊美少女」吳詩儀收穫一枚銅牌，也是台灣本屆第2面獎牌。（圖／路透）▲▼「拳擊美少女」吳詩儀收穫一枚銅牌，也是台灣本屆第2面獎牌。（圖／路透）

▲我國「拳擊美少女」吳詩儀3日對戰中國宿敵楊文璐，最終落敗無緣決賽，收穫一枚銅牌，也是台灣本屆第2面獎牌。（圖／路透）

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▲▼我國「抗癌女拳王」陳念琴於巴黎奧運拳擊女子66公斤級賽事順利挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）▲▼我國「抗癌女拳王」陳念琴於巴黎奧運拳擊女子66公斤級賽事順利挺進4強。（圖／路透）

▲我國「抗癌女拳王」陳念琴於巴黎奧運拳擊女子66公斤級8強賽，交手來自烏茲別克的哈米多娃（Navbakhor Khamidova），最終以5比0大勝，順利挺進4強，也確定至少有1面銅牌進帳。（圖／路透）

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