資格賽手肘韌帶就受傷　雷千瑩燃燒小宇宙每天吃藥上陣

▲中華隊射箭好手「雷母」雷千瑩。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「雷母」雷千瑩於巴黎奧運女子射箭16強賽惜敗韓國全勳英，她賽後透露，自己的左手肘其實在射箭奧運資格賽的時候就受傷，現在每場比賽賽前都是吃止痛藥才上陣，開玩笑說，「可惡，沒有吃到很值得。」她也強調她的意志力很堅強，「我絕對不會讓別人發現我不舒服！」

雷千瑩坦言，由於年紀漸長加上傷勢，這一屆奧運準備起來蠻辛苦的，他透露自己在土耳其射箭奧運資格賽的時候，手肘就有點不舒服，回國之後檢查，雖然骨頭沒問題，但韌帶、肌腱有點撕裂的情況，之後的比賽都是吃止痛藥上陣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「已經要吃藥比賽，我覺得不太正常！」雷千瑩直言，她指出原本以為吃藥緩個一兩天之後，狀況就會比較好，但是事與願違，所以詳細超音波檢查之後，選擇接受玻尿酸跟葡萄糖的注射治療，不過因為一直有訓練、賽程，沒有時間休息，只能一直撐到現在。

由於每天都要訓練、比賽，雷千瑩指出每天就是一直吃止痛藥，她還開玩笑說，「吃到今天最後一天，但可惡，沒有吃到很值得。」而她也強調自己意志力很堅強，「絕對不會讓別人發現我不舒服，雖然身體有點扛不住，但看起來我的氣勢還是有嚇到她！」

▲中華隊射箭好手「雷母」雷千瑩。（圖／中華奧會提供）