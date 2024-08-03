快訊／開心為台灣射下巴黎奧運首牌　李孟遠：我不是天分很好選手

▲李孟遠在男子定向飛靶奪得銅牌。 （圖／中華奧會提供）

體育中心／綜合報導

射擊選手李孟遠今天（3日）在巴黎時間今在巴黎奧運男子定向飛靶決賽奪得銅牌，是台灣在本屆奧運第1面獎牌，也是射擊史上第一面獎牌，他表示，自己不是天分很好的選手，慢慢進步，慢慢努力。

29歲李孟遠的父親謝志培是射擊好手，他在5、6歲時就被爸爸帶去靶場，還在念幼稚園時沒戴耳罩也不怕槍聲，還一直盯著正在打靶的爸爸，耳濡目染下，早早接觸射擊運動，克紹箕裘。

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李孟遠很小就在台灣射擊界闖出名堂，16歲就入選國家隊，征戰2010年廣州亞運，被譽為「射擊金童」，

但隔年因恩師蔡白生過世，一度離開射擊運動，低潮兩年。在父親不斷鼓勵下，重回靶場，去年杭州亞運獲得第五名，今年亞錦賽摘金，表現亮眼。



在今年巴黎奧運，李孟遠奪下男子定向飛靶銅牌，「我不是天分很好的選手，主要就慢慢進步，慢慢努力，才會越來越好。」李孟遠感謝這一路上相挺的人們，也很開心能為台灣在巴黎奧運射下首面獎牌。

李孟遠這一次征戰奧運堂，在定向飛靶資格賽 ，第一階段先以74分暫居第3名，第二階段兩輪都射出滿靶總分124分，追平奧運紀錄，由於跟美國選手普林斯(Conner Lynn Prince)、義大利選手卡山卓(Tammaro Cassandro)同分，經過加射後，以第三晉級決賽，成為台灣史上首位闖進奧運射擊定向飛靶決賽的男子選手，也是本屆唯一晉決賽的亞洲選手。

決賽介紹唱名時，李孟遠右手握拳提振士氣，第一階段射出19分，第二階段淘汰賽，頭10發滿分，但第31發至40發，未能擊中兩個泥盤，第41發至50發，也有兩個泥盤失誤，最終就以45分摘下銅牌，本屆獎牌榜開張，也締造我國奧運射擊新猷。