運動雲

>

3度叩關奧運終於奪牌！抗癌女拳王陳念琴落淚下秒「變臉」比愛心

▲▼「抗癌女拳王」陳念琴3度叩關奧運終於贏得獎牌 。（圖／路透）

▲「抗癌女拳王」陳念琴3度叩關奧運終於贏得獎牌 。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

第3度叩關奧運的「抗癌女拳王」陳念琴，今(4)日在女子66公斤級8強賽以5比0完勝挺進4強，確定至少有銅牌，終於在奧運舞台奪牌，她狂喜落淚，親吻了擂台，不過生性樂觀的她，下了擂台用手擦去淚水，馬上「變臉」對著鏡頭燦笑比愛心。

27歲的陳念琴擁有阿美族與布農族血統，原是角力隊選手，後來才改練拳擊，她2016年6月在世界業餘女子拳擊錦標賽 75公斤級賽事鍍銅，獲得里約奧運參賽資格，是台灣史上首位登上奧運的女拳擊手，不過她當時在16強賽落敗未能晉級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

3年前的東京奧運，陳念琴則止步8強，東奧結束後她發文揭露自己2019年11月被診斷出罹患淋巴癌，歷經8次的化療，一面抗癌一面備戰東奧，訓練到一半嘔吐是家常便飯，甚至治療後期把自己鎖在房間，3餐只吃白吐司度過，身心所面臨的煎熬旁人難以想像，她仍堅強挺過，在人生的擂台上擊敗癌細胞，繼續自己的夢想之路，她的人生故事比電影還要勵志。

▲▼「抗癌女拳王」陳念琴3度叩關奧運終於贏得獎牌 。（圖／路透）

陳念琴今年第3度來到奧運殿堂，恢復健康也更加成熟的「抗癌女拳王」在66公斤級賽事一路過關斬將，8強賽再以5比0完勝，由於拳擊沒有銅牌戰，晉級4強就至少保銅，陳念琴在確定贏得個人首面奧運獎牌後開心不已，落下開心的眼淚，並且和3年前在東奧8強賽落敗後一樣，親吻了擂台。

陳念琴下了擂台之後，隨即用手擦去了淚水，馬上「變臉」對著鏡頭燦笑比愛心，情緒轉換之快，逗樂了熬夜替她集氣的所有人。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運拳擊陳念琴2024奧運台灣之光巴黎奧運

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／中華隊第2面獎牌入袋！　拳擊美少女吳詩儀止步4強奪銅

快訊／中華隊第2面獎牌入袋！　拳擊美少女吳詩儀止步4強奪銅

衛冕夢碎！陳雨菲「中國內戰」爆冷止步8強　女單F4僅安洗瑩晉級

衛冕夢碎！陳雨菲「中國內戰」爆冷止步8強　女單F4僅安洗瑩晉級

麟洋配爭金前遭酸「專贏奧運領國光獎金」　李洋高EQ回應

麟洋配爭金前遭酸「專贏奧運領國光獎金」　李洋高EQ回應

快訊／開心為台灣射下巴黎奧運首牌　李孟遠：我不是天分很好選手

快訊／開心為台灣射下巴黎奧運首牌　李孟遠：我不是天分很好選手

涉賭起訴遭開除　曾傳昇說明過程：讓大家失望了

涉賭起訴遭開除　曾傳昇說明過程：讓大家失望了

江坤宇結婚了！要林靖凱加油　老婆也是小可愛曾打壘球

江坤宇結婚了！要林靖凱加油　老婆也是小可愛曾打壘球

貼心到讓人落淚！戴資穎再發文「我沒事的」加上笑臉道感謝

貼心到讓人落淚！戴資穎再發文「我沒事的」加上笑臉道感謝

不甘心化作喜極而泣　日本羽球「最美女雙」直落二成功摘銅

不甘心化作喜極而泣　日本羽球「最美女雙」直落二成功摘銅

快訊／台灣第一面到手獎牌！李孟遠射擊摘銅　射擊史上首面獎牌

快訊／台灣第一面到手獎牌！李孟遠射擊摘銅　射擊史上首面獎牌

早田希娜桌球單打帶傷奪銅爆哭　落敗的韓國天才少女也哭了

早田希娜桌球單打帶傷奪銅爆哭　落敗的韓國天才少女也哭了

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

熱門新聞

快訊／中華隊第2面獎牌入袋！　拳擊美少女吳詩儀止步4強奪銅

衛冕夢碎！陳雨菲「中國內戰」爆冷止步8強　女單F4僅安洗瑩晉級

麟洋配爭金前遭酸「專贏奧運領國光獎金」　李洋高EQ回應

快訊／開心為台灣射下巴黎奧運首牌　李孟遠：我不是天分很好選手

涉賭起訴遭開除　曾傳昇說明過程：讓大家失望了

江坤宇結婚了！要林靖凱加油　老婆也是小可愛曾打壘球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣第2面獎牌　吳詩儀止步4強奪銅

2衛冕夢碎！陳雨菲爆冷止步8強

3麟洋配爭金前遭酸「專贏奧運領獎金」

4巴黎奧運奪牌　李孟遠：我不是天分很好選手

5涉賭遭起訴　曾傳昇：讓大家失望

最新新聞

1陳夢桌球女單成功衛冕金牌！　表哥黃曉明連發「20個啊」

21張圖看巴黎奧運第9日賽程　麟洋配爭金

3陳念琴闖拳擊4強　高喊要的是金牌

4陳念琴奪牌落淚下秒「變臉」逗樂大家

5快訊／陳念琴強進4強　保底進帳銅牌

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

小戴祝福落空...依瑟儂不敵東宗　0：2落敗無緣奧運羽球女單4強

李洋大街上約會直擊「愛的緊扣」　緊擁女友、撥頭髮...放閃超甜蜜

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

美國男送女友「貓咪花束」　6奶貓探頭萌翻網：好浪漫❤

汽車突停路口斑馬線　放人下車後方全堵住
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366