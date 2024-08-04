3度叩關奧運終於奪牌！抗癌女拳王陳念琴落淚下秒「變臉」比愛心

▲「抗癌女拳王」陳念琴3度叩關奧運終於贏得獎牌 。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

第3度叩關奧運的「抗癌女拳王」陳念琴，今(4)日在女子66公斤級8強賽以5比0完勝挺進4強，確定至少有銅牌，終於在奧運舞台奪牌，她狂喜落淚，親吻了擂台，不過生性樂觀的她，下了擂台用手擦去淚水，馬上「變臉」對著鏡頭燦笑比愛心。

27歲的陳念琴擁有阿美族與布農族血統，原是角力隊選手，後來才改練拳擊，她2016年6月在世界業餘女子拳擊錦標賽 75公斤級賽事鍍銅，獲得里約奧運參賽資格，是台灣史上首位登上奧運的女拳擊手，不過她當時在16強賽落敗未能晉級。

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3年前的東京奧運，陳念琴則止步8強，東奧結束後她發文揭露自己2019年11月被診斷出罹患淋巴癌，歷經8次的化療，一面抗癌一面備戰東奧，訓練到一半嘔吐是家常便飯，甚至治療後期把自己鎖在房間，3餐只吃白吐司度過，身心所面臨的煎熬旁人難以想像，她仍堅強挺過，在人生的擂台上擊敗癌細胞，繼續自己的夢想之路，她的人生故事比電影還要勵志。

陳念琴今年第3度來到奧運殿堂，恢復健康也更加成熟的「抗癌女拳王」在66公斤級賽事一路過關斬將，8強賽再以5比0完勝，由於拳擊沒有銅牌戰，晉級4強就至少保銅，陳念琴在確定贏得個人首面奧運獎牌後開心不已，落下開心的眼淚，並且和3年前在東奧8強賽落敗後一樣，親吻了擂台。

陳念琴下了擂台之後，隨即用手擦去了淚水，馬上「變臉」對著鏡頭燦笑比愛心，情緒轉換之快，逗樂了熬夜替她集氣的所有人。