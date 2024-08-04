1張圖看巴黎奧運第9日賽程　麟洋配爭金、林郁婷贏就保銅

▲中華代表團巴黎奧運第9日賽程。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運進入第9日賽程，台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟將與世界第1的中國組合梁偉鏗、王昶爭金，尋求成為史上首對在奧運完成2連霸的羽球男雙組合，替李洋的奧運生涯畫下完美句點。另外，「台灣女拳王」林郁婷將出戰8強賽，只要贏下這一戰就能保銅。

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▲麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）

「麟洋配」本屆巴黎奧運重拾巔峰身手，從「死亡D組」突圍晉級8強，8強賽直落2橫掃泰國組合蘇柏(Supak Jomkoh)、吉丁努彭(Kittinupong Kedren)，4強賽再以2比1逆轉擊敗丹麥第2種子阿斯特魯普(Kim Astrup)、拉斯姆森(Anders Skaarup Rasmussen)，連2屆闖進金牌戰。

▲麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）

麟洋配今(4)日晚間將與世界第1的中國組合梁偉鏗、王昶爭金，雙方生涯共交手過5次，麟洋配以2勝3敗略居下風，不過前一次對決是由李洋、王齊麟勝出，他們在今年全英公開賽16強以22比20、19比21、21比16比下中國組合，終止了對戰3連敗。

值得一提的是，雙方5次對戰，有4場都是激戰3局才分出勝負，只有去年杭州亞運團體賽8強，中國組合以直落2取勝，本屆巴黎奧運也將是雙方首次在決賽交鋒，預料會是勢均力敵的決戰。

▲「麟洋配」李洋、王齊麟。（圖／達志影像／美聯社）

在奧運羽球男雙史上，印尼與中國都曾締造2連霸，而中國雙打名將傅海峰是唯一連2屆奪金的男雙選手，他兩屆的搭檔不同人，麟洋配今年有機會成為首對完成衛冕的組合。

莫名再次捲入「性別議題」的「台灣女拳王」林郁婷，8強賽將對上34歲保加利亞女將卡梅諾娃(Staneva Svetlana Kamenova)，雙方曾在去年世錦賽碰頭，當時林郁婷以5比2勝出，最終那枚銅牌卻被國際拳擊總會(IBA)以她「性別生化檢測異常」為由撤銷，由卡梅諾娃遞補。

▲「台灣女拳王」林郁婷。（圖／路透）

兩人在巴黎奧運再次對決的前夕，林郁婷再次捲入性別議題風波，保加利亞奧會也跟著「起舞」，發表聲明反對林郁婷參賽。

此次的性別議題風波被認為是「有心人士」在幕後操作，美國拳擊協會執行長麥克阿提(Mike McAtee)就表示，國際拳擊總會主席克列姆列夫(Umar Kremlev)就是「幕後黑手」，企圖破壞奧運賽事，林郁婷成了國際奧會與國際拳總惡鬥的犧牲品。

▲「台灣女拳王」林郁婷。（圖／路透）

國際奧會早在16個月前就將國際拳總踢出奧會，因為他們針對性別的測試，沒有提出具體的說明，內部也發生過貪腐問題。