續戰名古屋亞運、洛杉磯奧運？雷千瑩：搞不好另一種方式相見

▲巴黎奧運射箭好手「雷母」雷千瑩。（圖／路透）

記者簡名杉／巴黎報導

中華射箭代表隊4屆奧運好手「雷母」雷千瑩，於巴黎時間3日的女子射箭16強賽不敵韓國全勳英，結束本屆奧運賽程，賽後談到會不會續戰接下來的名古屋亞運以及洛杉磯奧運？她語帶保留說，「原本預計要休息了，如果有機會的話我們會再相見。」更神秘的說，「搞不好也是另外一種方式再相見。」

經歷超過16個年頭、生涯第4屆奧運，雷千瑩指出本屆賽事最大的收穫就是「很有信心的去執行每一支箭」，她坦言因為先前背負的壓力很重，所以在場上射起箭來的感覺沒有這麼舒爽、有快感，但是這次的比賽反而射起箭來是開心、享受的。

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有沒有計劃續戰接下來的名古屋亞運、洛杉磯奧運？雷千瑩先是笑說，「你們想看到我嗎？」接著表示，「原本預計要休息了，如果有機會的話我們會再相見。」更指出，「搞不好也是另外一種方式再相見。」透露還在思考要不要轉換跑道。

她表示現在會先休息一下，再思考下一步的計劃，而會不會把本屆奧運的遺憾當成動力再拚一次？雷千瑩坦言，因為現在年紀漸長，加上身上有傷，所以這屆奧運準備起來蠻辛苦的，開玩笑說，「希望可以年輕20歲，那我現在大概14歲，所以4年後18歲剛剛好。」