連2天把「大魔王」韓國逼到最後一刻　雷千瑩直呼可惜

▲中華隊射箭好手「雷母」雷千瑩。（圖／路透）

記者簡名杉／巴黎報導

「雷母」雷千瑩於巴黎時間3日的女子射箭16強賽不敵韓國全勳英，結束中華射箭隊在巴黎奧運的全部賽程，雷千瑩指出，此役的風向跟前幾戰有落差，雖然風向變化很快，但是感受不明顯，導致不確定性增加，昨天的混合團體賽跟今天的個人賽都跟韓國選手纏鬥到最後一刻才惜敗，雷千瑩也直呼「可惜」。

雷千瑩坦言，今天的比賽有很多該把握住的機會沒有把握住，有一點遺憾，加上此役的風勢與前幾場有些落差，她看到前一場比賽的日本選手表現就有觀察到，「整場比賽下來風左左右右的變化，也是一樣相當的快，只是跟前幾天比較不一樣的在於，那個感受沒有那麼明顯，所以不確定性會增加，我覺得比較遺憾的是，我沒有更有信心的去執行每一支箭。」

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而雷千瑩也談到自己最後一箭射出7分箭的原因，她表示原本從對方射出箭的落點來調整自己下一支箭的判斷，她認為對方最後一支箭風向比較偏右，自己決定往右邊去調整，但可能風向跟自己預期的有些落差，才會有比較多偏差。

昨天的混合團體賽跟今天的個人賽，雷千瑩都遭遇韓國選手，也都從落後的情況下追到最後一刻才惜敗，雷千瑩指出，「韓國的穩定性相對於其他國家要來的高很多，但其實大家也看得出來，只要進到決賽場的話，那個張力跟整個比賽的氛圍下去，其實都還是有機會，其實好幾次都是差那麼一點點，但是其實差那麼一點點好像也就是差滿那麼一大點。」坦言這些微小的分數差距仍代表著雙方有一點落差。

