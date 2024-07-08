2024安聯小小世界盃冠軍出爐　TFA尤文圖斯隊雙料冠軍

▲2024安聯小小世界盃冠軍出爐。（圖／迷你足球協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2024安聯小小世界盃各組別奪金隊伍在今(7)日誕生！前往德國U15培訓名單也跟著出爐， 分別是板橋國中金靴獎得主宋霽展、新竹皇家風城FC金手套獎蔡尚恩及金靴獎得主陳洸翌。TFA尤文圖斯隊衛冕U10冠軍外也拿下U6幼兒組金盃獲得雙料冠軍。

U12冠軍賽由台北公館國小化身的YHDG出戰遠道而來的花蓮美育北埔唐伯虎，YHDG陣中唯一女將蔡舒羽趁對手滑倒之際取得空檔後起腳破網，自此雙方再無進帳，台北YHDG便以1比0奪冠。

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總教練張涵賽後表示，由於昨日輸給他們因此今日賽前便擬定策略拚防守，針對對方個人優異的技巧在持球時便以背後空間夾擊斷球後反擊，因此獲得較多的持球率取得進攻優勢，賽前也特別觀察穿釘鞋容易在人工草皮打滑，故特別要求全隊換上小顆粒的平底鞋，此舉果然奏效，也因全隊優異的攻防表現而囊括了所有個人獎項。

獲得金靴獎的蔡舒羽賽後表示只記得教練叮嚀她擔任攻擊箭頭時傳球不要太快，掌控好進攻節奏不要跟對方硬碰硬，畢竟是女生在碰撞強度上難免吃虧，不過蔡舒羽表示上場後完全沒考慮肢體碰撞的問題，她也對室內的人工草皮場館感到新鮮舒適。獲得金球獎殊榮的文爾蔚也認為初次在這場館比賽非常舒服。

U15的金盃爭奪戰則是高雄前鎮國中A與新竹皇家風城FC上演PK戲碼，新竹皇家風城在1 : 0領先時遭到前鎮國中A在比賽終了前一刻追平，雙方在戰成1比 1平手後進行3球的PK戰，原本以為前一日才靠PK晉級冠軍賽的高雄前鎮國中A有PK經驗上的優勢，想不到在新竹皇家風城門將蔡尚恩完美的封阻下，以0比2痛失金盃，門將蔡尚恩也因此獲得金手套獎，與隊友同時也是金球獎得主陳洸翌攜手取得前往德國的資格。

新竹皇家風城執行教練蔡曉峰直呼太神奇了！因為全隊均非科班出生，也沒聘請專業教練指導，都是家長們在閒暇之餘含辛茹苦親自訓練，每位球員因適逢會考期間沒機會碰球，上次的練球時間是預賽前一周，平常都是利用空檔看影片自主練習，全隊上下一心抱持的將每一戰都視為最後一戰的決心，因此賽前並未給球員太多意見，完全放手給球員自行發揮，球員發生失誤彼此間也不會互相責難，即便最後不幸落敗也當作是學習之旅。最特別的是球員相互提醒該注意事項並始終帶著微笑直到比賽終了哨音響起，他們能開心享受比賽的每一刻真的很不簡單。

賽後教練團為了要把最佳球員獎項給誰而傷透腦筋，因為每位都很優秀，甚至讓所有球員投票決定，但也沒結果因為每位球員都獲得1票，最後只好讓對足球運動有超級狂熱的陳洸翌榮膺此殊榮，據他表示，他從安聯小世足第一屆的U6開始報名，最喜愛的球員是一樣左腳的梅西，也收集所有相關球衣，甚至自費到西班牙踢球，也去過日本踢友誼賽，雖然從未受過學校正式訓練過，但他信誓旦旦如果去德國取經回來而日後受到國家隊青睞，即便他現在即將進入師大附中就讀，他一定會付出比別人雙倍的熱情與努力去融入團隊。

隊長曹序白在旁補充表示在這球隊當隊長很輕鬆也沒壓力，他是唯一考上建中的球員，也希望能有機會加入建中的足球社團繼續踢球，同時他也強調全隊都非常興奮能在這巨蛋等級的場館出賽，並感謝安聯人壽舉辦這項賽事，這盃賽帶給全隊美好的回憶尤其是帶著金盃結束美好的勝仗。