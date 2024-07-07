快訊／瓊斯盃「抗日慘案」再現！　中華白狂輸日本女籃52分

▲中華白此戰以52分之差不敵日本女籃，吞下本屆首敗。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第43屆瓊斯盃籃球邀請賽，女子組第2天賽事，中華白迎戰昨日大勝中華藍多達51分的日本女籃，此戰開賽日本就火力全開，最終在12人上場全數都有得分紀錄情況下，94比42痛宰中華白，單場勝分「52分」也改寫昨日單場勝分差紀錄。

此次日本女籃以U22女子國家隊成員為主體，包含去年3位世大運日本女籃國手，總教練佐藤智信也是連續2017年台北世大運日本女籃拿下銀牌主帥，上屆成都世大運則擔任日本女籃領隊。

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開賽日本就展開兇猛快速攻勢，9人有得分紀錄流暢團隊進攻，首節就以27比8壓制中華白。第2節日本持續搶分，宮城楽子三分冷箭破網後，讓日本以36比15大幅領先中華白。

但中華白在上半場尾聲，靠著張家瑄三分球命中稍稍帶起氣勢，半場打完日本女籃仍以47比24壓制中華白。

第3節開局，日本女籃抓準中華白失誤過多狀況，一波12比0攻勢打得中華白毫無招架之力，比分領先擴大來到59比24。

末節中華白小將尹湘雲頻頻利用速度破壞搶分，但日本女籃在全員得分下，領先仍來到52分之多，雖然中華白陳昱潔連拿5分，但日本最終仍以94比42，大勝52分情況下強勢奪下本屆瓊斯盃2連勝。

日本全場共3人得分上雙，大脇晴拿下全隊最高16分，宮城楽子12分、2助攻、4抄截。至於中華白方面，陳昱潔拿下7分已經是全隊最高，劉希曄、楊家佳、張家瑄各有5分進帳。