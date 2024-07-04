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快訊／夢想家4將續約　陳振傑吳家駿李德威盧冠良全留人

▲夢想家4將陳振傑、吳家駿、李德威、盧冠良完成續約。（圖／夢想家提供）

▲夢想家4將陳振傑、吳家駿、李德威、盧冠良完成續約。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家球團今（4）日宣布，與球員陳振傑、吳家駿、李德威以及盧冠良完成續約，四位球員皆再簽下三年合約，未來將會再度與球隊攜手征戰新賽季。

吳家駿、李德威及盧冠良皆是陣中具豐富賽場經驗的資深球員，自加入夢想家以來，不僅在場上攻防兩端提供穩定輸出，場外也擔任穩定軍心的要角，時常分享經驗予陣中年輕球員；陳振傑自 PLG 元年即加入夢想家，2023-24 球季他獲得穩定上場時間，場均出賽 21 分鐘攻下 7.4 分 2.6 籃板，外線命中率超過三成三，也在 5 月 5 日客場迎戰臺北富邦勇士的賽事中完成生涯 500 分里程碑，完美勝任板凳暴徒的角色，是夢想家陣中不可或缺的火力來源之一。

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夢想家總經理韓駿鎧表示，很興奮能夠再度與他們一同成長，這些球員都是和夢想家一起經歷許多起伏的好戰友，他們努力不懈的態度也體現夢想家永不服輸的團隊文化，「很開心看著他們在這些年來不斷在球隊中創下許多生涯紀錄，從他們身上可以看到屬於夢想家無所畏懼的精神，期待他們能持續突破自我，與夢想家一起達成今年未完成的目標！」

關鍵字： 夢想家陳振傑李德威盧冠良吳家駿台籃PLG

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