31歲仍拚聯合體測對抗賽　李睿麒為下一張職籃合約而戰

▲李睿麒目前仍是自由球員身份，選擇參與聯合體測對抗賽小試身手。（圖／T1提供）

記者杜奕君／新北報導

PLG、T1雙職籃「聯合體測」3日圓滿落幕，其中在壓軸登場的學長學弟對抗賽中，除了兩聯盟多位年輕好手外，上季效力高雄鋼鐵人的31歲前鋒李睿麒，也現身其中參賽。目前處於自由球員身份的他不諱言，很希望能找到下一個新東家，會選擇在這個比賽上場，也是對自己休賽季的訓練，做一個初步檢視。

上賽季克服傷勢成功在職籃賽場以健康狀態復出，李睿麒攻守兩端打死不退的強韌風格，也一度讓他在鋼鐵人贏得應有出賽時間，並以好表現在賽後記者會感動淚灑現場。

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不過賽季結束後，李睿麒與鋼鐵人的合約告一段落，目前的他仍是「無約一身輕」，也期待在兩聯盟即將合併情況下，能獲得球隊青睞，延續職籃路。

李睿麒透露，「先前因為接到黑哥(陳建州)邀請，希望我加入學長隊參與此次對抗賽，我沒想太多就一口答應，除了一方面希望為自己的合約努力，也是檢視自己休賽季至今，自主訓練的初步成效。」

目前仍在當打之年的李睿麒，整體狀態維持不錯，在職籃賽場也清楚了解自己「角色球員」定位，外線與黏人的防守，是其最大特色本錢，李睿麒笑說，「當然還是希望能趕緊獲得新合約，讓自己的動向趕快底定，準備起來也更有一份安定感。」

▲李睿麒昨日代表學長隊，與本屆待選新秀進行實戰對抗。（圖／T1提供）