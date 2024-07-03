外籍生變身歸化球員即戰力　許晉哲點名丹尼爾、阿拉薩及莫巴耶

▲高雄鋼鐵人丹尼爾，未來是否還能以外籍生身份在台灣職籃打球仍是未知數。（圖／記者許靖騏攝）

記者杜奕君／新北報導

近期台灣雙職籃合併之新職籃聯盟，針對外籍生參與選秀議題有諸多討論，對此台北富邦勇士總教練許晉哲就點出，目前已經效力職業隊的丹尼爾、阿拉薩，乃至於今年有報名選秀的莫巴耶，都有成為中華男籃歸化球員的實力，且也已經在台灣待滿足夠時間，應該被視為可能的歸化人選。

勇士日前宣布由吳永仁接任執行教練，負責新賽季臨場調度事宜，不過3連霸主帥許晉哲依舊擔任總教練一職，今日他也現身聯合體測現場。

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▲UBA此次共有8名外籍生報名選秀。（圖／記者杜奕君攝）

許晉哲針對外籍生議題斬釘截鐵表示，「外籍生對於中華男籃絕對有幫助！包括丹尼爾、本次報名選秀的莫巴耶，甚至上季被雲豹以洋將身份簽下的阿拉薩，都有歸化的意願與條件，拜託應該趕快讓球團幫助他們歸化，絕對可以為中華隊帶來幫助。」

雲豹球團營運長顏行書則表示，阿拉薩依舊可採用洋將身分，等到他達到歸化門檻也不排除邀請他歸化，這對他來說會有較多生存空間，但也要看新聯盟歸化球員的規章制度，才能決定下一步怎麼走。

▲阿拉薩上季以洋將身份加入台啤雲豹。（圖／台啤雲豹提供）