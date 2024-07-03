勇士、鋼鐵人反對廢外籍生！張樹人還原會議　周五有轉圜機會？

▲張樹人針對當時11支球團討論廢除外籍生是否形成最終決議，還原情況作出說明。（圖／資料照記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

有關PLG、T1合併之新職籃，將逐步廢除外籍生制度，且今年將不讓8位原本報名PLG選秀的UBA外籍生參與選秀一事，3日包括富邦勇士、高雄鋼鐵人先後發聲，強調並未贊同廢除外籍生制度。對此，新聯盟籌委會發言人張樹人還原當時11支球團會議實況，強調當下確實向每支球團代表詢問，沒人出現反對意見，未來將建立更明確機制，例如投票，來明確了解各球團意見。

昨日張樹人接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，廢除外籍生制度是11支球團代表的共識，但今日包括勇士、鋼鐵人都先後發聲，強調並未投下反對票，排除外籍生相關制度。

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對此新聯盟籌委會發言人張樹人表示，「首先尊重勇士、鋼鐵人球團發言，但當時會議上確實有每家球團代表詢問，沒有任何人提出反駁意見，因為選秀會馬上就將開始，所以有明確說明這就是決議，也在後續新聞稿明確載明。未來也會建立機制，例如11支球團投票來明確表達各隊態度。」

張樹人解釋，「11支球團的內部溝通，形成決議的機制，會在本周5的會議上清楚定義，當時不直接表決，是因為這樣的多數決或是絕對多數決，反而是太粗暴。」

不過張樹人也強調，「目前報名選秀的8位外籍生，究竟是否後續還有替代方案，本周的11支球團代表會議上，會明確進行討論，但取消外籍生的想法是一致的，只是今年確實倉促了一些。如果本周5會議討論後，有明確的結果，會第一時間向外界報告。」