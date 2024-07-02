快訊／職籃「外籍生」制度退場！　新聯盟11支球隊全投贊成票

▲合併後的新職籃「外籍生」制度退場，11支球團全投贊成票。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

近日台灣籃壇針對PLG、T1兩大職籃共11支球隊合併一事，可說討論聲浪不斷，其中在昨日新聯盟籌委會確認7月15日舉辦「聯合選秀」，且今年起所謂UBA外籍生不得參與選秀，現有合約的外籍生也將在兩年後全數退場。對此，新聯盟籌委會發言人張樹人證實，在11支球團會議上，沒有任何球隊希望外籍生制度續存，全數投下退場的贊成票。

今年PLG聯盟原有自辦選秀中，共有8名UBA外籍生報名參選，在新聯盟確定聯合選秀，禁止外籍生參選後，今(2日)8名外籍生也發布聯合聲明，強調不希望自己的籃球夢在台灣破碎，甚至喊話希望新聯盟重視外籍生的工作權。

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對此，新聯盟籌備會稍早也發出聲明，對於執行時間倉促向應屆外籍生球員致意，也祝福其他外籍生球員持續在台灣學生籃球賽事中發光發熱，並以外籍球員身份持續參與台灣職業籃球賽事。

新聯盟籌委會發言人，目前也是新竹攻城獅GM的張樹人，在接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，「11支球團代表，在針對外籍生議題討論時，11支球隊都投下贊成票，確認今年開始，在新聯盟不再啟用外籍生制度。」

據了解，11支球團仍將就此議題在本周進行開會討論，是否有更多相關配套及補償措施，但現階段來看，今年報名選秀的8名外籍生，要參與本次聯合選秀的機率仍是不高。

此次原先報名PLG新人選秀的8名UBA外籍生，包括莫巴耶、杜拉米(政治大學)、哈特威克(健行科大)、奧斯曼(宏國德霖科大)、凱德爾(輔仁大學)、盧卡(萬能科大)、馬克斯(虎尾科大)、阿美(文化大學)。

▲新職籃聯合體測，明日就將登場。（圖／資料照）