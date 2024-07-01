張樹人暫代新職籃聯盟發言人　聯合選秀確定合併新名字不會曝光

▲新竹攻城獅總經理張樹人將暫代新職籃聯盟發言人職務 。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

等待多時，台灣PLG、T1雙職籃合併終於又有重大進度，兩聯盟確定將於7月15日舉辦新人「聯合選秀」，且今年起外籍生將停止參與新職籃聯盟選秀。另外，新職籃聯盟也確定推選目前擔任PLG新竹御頂攻城獅總經理的張樹人，暫代新聯盟發言人職務，負責對外發言事宜。

新職籃聯盟合併在即，1日確定由攻城獅GM張樹人，擔任新職籃聯盟發言人職務。對此張樹人受訪時表示，「目前我是暫代發言人，在籌備工作上，各球團都有任務分配，我是分配到新聯盟的行銷公關、發言人這個職位，過去我在PLG和T1兩個聯盟都待過，因此大家認為我可能比較適合。」

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稍早確定7月15日進行雙職籃聯合選秀，且「外籍生」制度將逐步遭到廢除，張樹人解釋，「現有外籍生相關上場時間都維持原樣，只是目前和球隊還有合約者，是給多兩年的時間，結束目前的合約。如果沒有外籍生的球隊，現在不能交易或是簽別的外籍生，因此T1球隊不會增加有外籍生的機會。」

至於聯合選秀伴隨的兩聯盟共11隊「選秀順位」分配，張樹人則表示，「同順位的球隊就進行抽籤，決定誰先誰後，目前新聯盟籌備會，11支球團每週見面不只討論1次，很多事情都迫在眉梢，昨天全體球團都有開會，周間也還會持續開會。」

另外，針對新聯盟先前傳出的新加坡球隊參賽事宜，目前確定該球團將不會參與聯合選秀，張樹人透露，「新加坡球隊的參賽方式，目前還在討論中，新加坡球隊參賽的形式，後續工作會議還會再持續討論。新加坡球隊目前已經回簽參賽意願書，新聯盟也將持續討論他們加入的形式。」

張樹人也強調，新聯盟在聯合選秀會上，確定合併後的聯盟名稱還不會定案，在聯合選秀會上僅會以「2024聯合選秀會」來暫時定名。