大B哥正式加入中華男籃　陳盈駿、林庭謙都給吉爾貝克高評價

▲吉爾貝克(後排最高者)已經在今天與中華籃協簽約，開啟歸化流程。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

「大B哥」吉爾貝克今(1日)正式與中華籃協簽約，將正式開啟歸化相關流程，成為中華男籃史上第4位歸化戰將。這位過去兩季都獲選PLG職籃「年度最佳防守球員」的禁區悍將，也獲得此次中華藍兩大戰將陳盈駿、林庭謙的高度評價，「台灣隊長」陳盈駿就表示，「我都有看吉爾貝克的比賽，很期待看看大B的護框能力到底有多強！」

吉爾貝克今日飛抵台灣，隨即與中華籃協正式簽約，將開啟相關歸化流程，成為中華男籃隊史第4位歸化球員。

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據了解，吉爾貝克的歸化正式中文名字將是「3個字」，但正式名稱則暫時不透露，要等到正式完成歸化流程，取得中華民國身份證時才正式公佈。

不過吉爾貝克此次瓊斯盃確定加入中華藍陣容，另一名準歸化球員布依德則將助陣中華白隊，且籃協副秘書長張承中透露，「籃協的目標，是希望在瓊斯盃期間與布依德完成簽約。」

「台灣隊長」陳盈駿就表示，「自己都有關注PLG職籃的比賽，因此對於吉爾貝克的球風相當了解，也很期待看看他的禁區護框能力有多好。」

至於另一名中華藍主力戰將林庭謙則認為，「吉爾貝克打球很拚，知道他的身體素質很好，但還沒有實際配合過，因此還需要正式練習才能確定。」

此次中華藍總教練，由義大利籍的圖奇出任，據教練團成員透露，「圖奇球風強調motion進攻，希望打造傳切快速的中華隊球風，不過目前吉爾貝克尚未正式加入球隊練球，因此該如何讓他融入團隊，也還需進一步確認。」

▲吉爾貝克將是中華男籃史上第4位歸化球員。（圖／資料照）