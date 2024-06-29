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福爾摩沙盃跆拳道錦標賽開打　劉威廷、黃鈺仁站台力挺

▲立法院副院長江啟臣與前亞奧運國手們合影。（圖／福爾摩沙盃全國跆拳道賽提供）

▲立法院副院長江啟臣與前亞奧運國手們合影。（圖／福爾摩沙盃全國跆拳道賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

台中市政府運動局及台中市大眾跆拳道發展協會主辦的「福爾摩沙盃全國跆拳道錦標賽」，今日在台中中港高中體育館揭開序幕。此次比賽旨在推廣跆拳道運動，並培養基層運動人才。賽事涵蓋品勢、競速踢擊、擊破、對練等項目，並設有幼童至高中社會等組別。

亞奧運國手劉威廷、黃鈺仁、林唯均以及邱少萱應邀站台，為參賽的小選手們加油打氣。立法院副院長江啟臣、台中市政府副秘書長張大春、運動局局長李昱叡以及議會副議長顏莉敏也親臨現場，鼓勵小選手們全力以赴。

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▲立法院副院長江啟臣與前亞奧運國手們合影。（圖／福爾摩沙盃全國跆拳道賽提供）

劉威廷表示，小朋友比賽就是多去體驗，讓小朋友有一個競爭的感覺，檢視一下平常練習的成果，多去享受比賽。黃鈺仁則分享，自己也是國小一、二年級就出來比賽，初次比賽時因為沒經驗，上場很興奮，但不知道自己在做什麼。他認為，低年齡層的選手比賽，主要看基本動作紮實程度，體驗比賽氛圍為主。

林唯均與邱少萱均畢業自中港高中，林唯均是跆拳道世家出身，從小就累積大量比賽經驗。他認為，年齡層較低的選手，比賽一開始可以以娛樂性質為主，久了之後再慢慢專精，培養出興趣再看要不要向上發展。

巴黎奧運將於下個月展開，此次由上屆銅牌得主羅嘉翎出征，前隊友劉威廷、黃鈺仁也為她送上祝福。劉威廷認為，上屆羅嘉翎是年紀最小，資格賽又是最後一個出場，經過3年的磨練，她現在的心理調適能力會還不錯。

▲立法院副院長江啟臣與前亞奧運國手們合影。（圖／福爾摩沙盃全國跆拳道賽提供）

關鍵字： 跆拳道劉威廷黃鈺仁林唯均邱少萱福爾摩沙盃

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