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PLG年度獎項爭議？　林書豪批：亂七八糟

記者杜奕君／綜合報導

剛剛幫助新北國王拿下PLG職籃隊史首冠的林書豪，近日上了弟弟林書緯、台北富邦勇士張宗憲主持的podcast節目，卻直言本賽季的PLG職籃年度獎項投票結果是「亂七八糟」，甚至直指場均不到8分，年度戰績第5的勇士前鋒周桂羽拿下年度第1隊是不合理的。

林書豪近日上了弟弟林書緯的節目，該集尚未正式播出，不過節目今日釋出部分錄影片段，其中林書豪談到本季PLG年度獎項，顯然相當不以為然。

針對本季場均7.6分，且球隊戰績僅排名例行賽第5的周桂羽，最終個人卻拿下「年度第1隊」獎項，林書豪在提及此事時直言，「亂七八糟！桂羽，我愛你，你是很棒的球員，可是第5名的球隊，且不到8分。」林書豪甚至認為媒體票選應該公開，讓大家可以看，大家都可以被罵，才會認真的投票。

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但林書豪顯然並未搞清楚聯盟票選規範，PLG職籃投票規則明定，年度第1隊只能有1名洋將，且該名洋將必須是投票者選出的「年度最佳洋將」，也就代表無論投票者是選擇「3前場＋2後場」，或是「2前場＋3後場」，注定都會至少1名本土前場球員必須進入年度第1隊。

但攤開本季聯盟符合資格的年度前場本土球員，無人場均得分超過10分，最高為年度第2隊得主，福爾摩沙夢想家忻沃克的9.8分，而周桂羽場均7.6分、2.4籃板、2.7助攻、1.1抄截，在本土鋒線中已經是少數表現較為亮眼者，因此進入得獎名單，恐怕也是現行票選規則下所伴隨之結果。

▲新北國王林書豪、林書緯，領航猿白曜誠。（圖／PLG職籃提供）

▲林書豪對於PLG年度獎項票選結果有所質疑。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： 林書豪PLG台籃周桂羽

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