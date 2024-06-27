天價！5年69.7億台幣　尼克超巨約綁住「最強3D」阿努諾比

▲尼克與阿努諾比完成5年延長合約。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

紐約尼克即便日前才用多個選秀權換來籃網當家前鋒布里吉斯(Mikal Bridges)，但球隊依舊持續強化戰力，27日傳出尼克將以5年2億1250萬美金，折合台幣約69.7億元的天價，與陣中主力3D前鋒阿努諾比(OG Anunoby)完成續約，確保持續在東區爭冠勁旅實力。

昨(26日)才與籃網達成交易，將另一名3D前場戰將布里吉斯納入陣中，尼克今日在2024年NBA新人選秀會開始前，又傳出將與日前放棄執行現有合約中，最後1年球員選項的阿努諾比，完成5年延長合約。

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阿努諾比在2020年與多倫多暴龍簽下4年7200萬美金合約，在2024-25賽季將擁有球員選擇權，上季球員交易大限前，阿努諾比被交易送往尼克，在加盟尼克後幫助球隊打出20勝3敗佳績。

日前阿努諾比則宣布，拒絕執行下賽季1990萬美金合約，將成為受限自由球員，但尼克展現高度誠意，以超過台幣69億元的價碼，與他完成5年續約。

阿努諾比今年7月將滿27歲，上賽季平均繳出14.7分、4.2籃板、2.1助攻，整體投籃命中率來到48.9％，三分球命中率也有38.2%的水準演出。

▲阿努諾比攻守兩端的多樣性，將帶給尼克前場極大助益。（圖／CFP）