本屆最強雙能衛射手　薛帕德成NBA第3順位選秀探花

▲本屆選秀會最強射手薛帕德，成為火箭選秀探花。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2024年NBA新人選秀會，首輪選秀於台灣時間27日登場，抽中本屆首輪第3順位「探花籤」的休士頓火箭，最終跳中本屆被視為最強雙能衛射手，來自NCAA名校肯塔基大學的薛帕德(Reed Sheppard)。

擁有42吋垂直彈跳，搭配精準外線的薛帕德，被視為本屆待選新秀中的最強射手雙能衛，最終他也成為本屆選秀會第3位被唱名的新秀，火箭以首輪第3順位挑中來自名校肯塔基大學的薛帕德。

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薛帕德現年20歲，身高191公分，本季平均繳出12.7分、4.3籃板、4.5助攻、2.5抄截，三分球命中率高達52.6%，搭配驚人彈跳能力，也讓他成為本屆選秀探花人選。

隨後擁有首輪第4順位選秀權的聖安東尼奧馬刺，最終選擇防守能力出色的卡索(Stephon Castle)，至於第5順位的底特律活塞，則大爆冷門選進原先也一度具有狀元相的霍蘭德2世(Ronald Holland II)。

選秀會前，巫師也和波特蘭拓荒者達成交易，巫師送出以色列全能前鋒阿維迪亞(Deni Avdija)，換回布洛格登(Malcolm Brogdon)以及今年首輪第14順位籤、2029年首輪籤。

▲薛帕德也是本屆首位被選的白人球員。（圖／達志影像／美聯社）