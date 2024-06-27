運動雲

>

本屆最強雙能衛射手　薛帕德成NBA第3順位選秀探花

▲本屆選秀會最強射手薛帕德，成為火箭選秀探花。（圖／達志影像／美聯社）

▲本屆選秀會最強射手薛帕德，成為火箭選秀探花。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2024年NBA新人選秀會，首輪選秀於台灣時間27日登場，抽中本屆首輪第3順位「探花籤」的休士頓火箭，最終跳中本屆被視為最強雙能衛射手，來自NCAA名校肯塔基大學的薛帕德(Reed Sheppard)。

擁有42吋垂直彈跳，搭配精準外線的薛帕德，被視為本屆待選新秀中的最強射手雙能衛，最終他也成為本屆選秀會第3位被唱名的新秀，火箭以首輪第3順位挑中來自名校肯塔基大學的薛帕德。

[廣告]請繼續往下閱讀...

薛帕德現年20歲，身高191公分，本季平均繳出12.7分、4.3籃板、4.5助攻、2.5抄截，三分球命中率高達52.6%，搭配驚人彈跳能力，也讓他成為本屆選秀探花人選。

隨後擁有首輪第4順位選秀權的聖安東尼奧馬刺，最終選擇防守能力出色的卡索(Stephon Castle)，至於第5順位的底特律活塞，則大爆冷門選進原先也一度具有狀元相的霍蘭德2世(Ronald Holland II)。

選秀會前，巫師也和波特蘭拓荒者達成交易，巫師送出以色列全能前鋒阿維迪亞(Deni Avdija)，換回布洛格登(Malcolm Brogdon)以及今年首輪第14順位籤、2029年首輪籤。

▲本屆選秀會最強射手薛帕德，成為火箭選秀探花。（圖／達志影像／美聯社）

▲薛帕德也是本屆首位被選的白人球員。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA選秀會新人選秀會選秀探花火箭薛帕德

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／NBA選秀榜眼揭曉　216公分薩爾被巫師挑中哭了

快訊／NBA選秀榜眼揭曉　216公分薩爾被巫師挑中哭了

快訊／2024年NBA「選秀狀元」是他　老鷹挑19歲天才前鋒里薩希

快訊／2024年NBA「選秀狀元」是他　老鷹挑19歲天才前鋒里薩希

快訊／職籃新聯盟排除「邦猿」？　許晉哲：不該被這樣對待

快訊／職籃新聯盟排除「邦猿」？　許晉哲：不該被這樣對待

快訊／林志傑續約早確定！　許晉哲喊話不怕傳聞持續補強

快訊／林志傑續約早確定！　許晉哲喊話不怕傳聞持續補強

快訊／野獸還能打！　富邦勇士宣布與林志傑續約1年

快訊／野獸還能打！　富邦勇士宣布與林志傑續約1年

「借調」期滿！　吳岱豪、藍少甫回歸台鋼獵鷹

「借調」期滿！　吳岱豪、藍少甫回歸台鋼獵鷹

瓊斯盃不見台灣雙職籃名將？　籃協親曝兩大關鍵主因

瓊斯盃不見台灣雙職籃名將？　籃協親曝兩大關鍵主因

快訊／視為「準歸化球員」！　吉爾貝克、布依德參戰瓊斯盃

快訊／視為「準歸化球員」！　吉爾貝克、布依德參戰瓊斯盃

快訊／瓊斯盃男、女籃名單出爐　陳盈駿、劉錚將聯手賀丹、賀博

快訊／瓊斯盃男、女籃名單出爐　陳盈駿、劉錚將聯手賀丹、賀博

奧運中華高球女子選手資格出爐　錢珮芸首參賽、徐薇淩連兩屆出擊

奧運中華高球女子選手資格出爐　錢珮芸首參賽、徐薇淩連兩屆出擊

孟加拉男淺池表演跳水　重創脖子頸部骨折喪命

熱門新聞

捨棄中信兄弟正式合約　林逸翔重新選秀爭取更好身價

快訊／大谷連2天首打席開轟　連10場打點改寫隊史104年紀錄

快訊／2024年NBA「選秀狀元」是他　老鷹挑19歲天才前鋒里薩希

得點圈一個基本的高飛球都做不好！陳金鋒賽後語重心長

K湯掰了？勇士願給喬治4年頂薪　積極兜售保羅、威金斯

快訊／2聯盟11隊確定合併！PLG發聲明：以今年底開打為目標

讀者回應

﻿

熱門新聞

1捨兄弟正式合約　林逸翔重新選秀

2大谷連2天開轟　連10場打點締紀錄

3NBA選秀狀元出爐　老鷹里薩希獲選

4基本功都做不好！陳金鋒賽後語重心長

5K湯掰了？勇士願給喬治4年頂薪

最新新聞

1本屆NBA前6順位　法國好手佔3席

2阿努諾比5年69億續留尼克

3小姚明前進NBA　周志豪被灰熊挑中

4本屆最強射手　薛帕德成火箭選秀探花

5大谷連2天開轟　連10場打點締紀錄

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平本季第24轟　生涯擊球初速「最慢轟」

街舞圈力挺！孫振忍傷跳進奧運　「想看霹靂舞在奧運能多嗨」

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

大谷翔平6月累計9轟　連2戰開轟前東家天使

美國職棒爆衝突上演全武行　釀酒人、光芒4人被驅逐出場

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366