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快訊／野獸還能打！　富邦勇士宣布與林志傑續約1年

▲勇士宣布與「野獸」林志傑續球員約1年。（圖／富邦勇士提供）

▲勇士宣布與「野獸」林志傑續球員約1年。（圖／富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北富邦勇士今日宣布與林志傑再續球員合約1年，新球季球迷們將持續看到野獸的風采，今年42歲的台籃精神領袖，新賽季也確定將續披勇士戰袍出擊！

今年6月年滿42歲的「不老傳奇」林志傑，職業生涯中擁有5枚冠軍戒指、2次SBL總冠軍賽MVP與SBL得分王、1次SBL年度MVP、3次SBL年度最佳五人，7次入選CBA全明星賽、2度獲選PLG年度第二隊與連續4屆PLG年度人氣王等紀錄。林志傑於2019年返台加盟臺北富邦勇士，幫助球隊在PLG完成3連霸霸業，成功建立勇士王朝。

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上賽季林志傑在PLG例行賽出賽36場，平均上場22分鐘，繳出9.9分、4.7籃板、2.7助攻，兩分球命中率高達5成37，在4月30日抓下16籃板刷新生涯紀錄，而本季也獲選年度第2隊。職業生涯即將邁入第22年的林志傑，新球季將持續以球員身份在場上燃燒！

勇士領隊蔡承儒表示，「非常榮幸能和傑哥以球員身份續約，這不只是球隊的福氣，也是球迷所期盼的。志傑的專注、求勝心和場上場下的職業態度，都是大家最好的學習榜樣。非常感謝他為球隊這麼努力的付出，每次看到他在球場上全力以赴的拼勁，都讓我非常感動，屢次關鍵時刻的進球，還是令人起雞皮疙瘩，期盼傑哥在下個球季能帶領勇士重返榮耀。看一場、少一場，我們一起珍惜台籃的GOAT！」

▲富邦勇士林志傑、簡廷兆、。（圖／PLG職籃提供）

▲林志傑確定將以球員身份在勇士再戰1季。（圖／PLG職籃提供）
 

關鍵字： 林志傑野獸富邦勇士台籃PLG

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