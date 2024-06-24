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滋賀湖泊簽下游艾喆　發豪語喊話：打造成來自台灣的招牌球星

▲▼2025亞洲盃資格賽中華男籃開訓，游艾喆（圖／記者李毓康攝）

▲滋賀湖泊隊承諾，將把游艾喆打造成為在日本職籃的台灣看板球星。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

本賽季拿下日本B2總冠軍，風光重返B.League 1級的滋賀湖泊，24日正式宣佈簽下台灣籃壇後場新星游艾喆。這位生涯在HBL、UBA等學生層級聯賽拿下6冠的好手，也獲得球團高度器重。球團會長中山太就表示，「我們希望把游艾喆打造成為B.League的台灣招牌球星，新賽季開始也會以此方向來努力！」

現年22歲，身高183公分的游艾喆，在近年的台灣學生層級聯賽，可說是「打遍天下無敵手」，也讓他在畢業後選擇挑戰更高層級的旅外之路，不過游艾喆此次並未選擇報名中國CBA籃球聯賽選秀，而是以亞洲外援身份，挑戰日本職籃第1級舞台，此次網羅他的滋賀湖泊展現高度誠意，絕對是一大關鍵。

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此次滋賀湖泊球團會長中山太親自來台出席游艾喆加盟記者會，同時宣布與政大男籃締結姊妹隊，可說給足游艾喆與政大面子，中山太甚至透露，「我們知道在CBA有很多知名的台灣選手，而球隊的目標，就是將游艾喆打造成為日本職籃最知名的台灣看板球星！」

另外，中山太也透露，「我們知道游艾喆非常重視家庭，我們也是以照顧自己孩子的方式來照顧球員。希望游艾喆也成為我們大家庭的一員，我的太太也和游艾喆一樣是宜蘭人，這次游艾喆隻身前往日本，我們也會把環境準備好，讓他能好好備戰。」

▲▼2024UBA大專籃球聯賽決賽男子組冠軍戰，政大男籃游艾喆。（圖／記者李毓康攝）

▲游艾喆自政大畢業後決定旅外，挑戰日本職籃舞台。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 游艾喆日本滋賀湖泊B.League台籃

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