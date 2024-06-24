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詹皓晴柏林草地女網賽爭冠失利　仍奪女雙銀牌

▲詹皓晴與庫德梅托娃攜手拿下柏林草地女網賽雙打亞軍。（圖／詹皓晴提供）

▲詹皓晴與庫德梅托娃攜手拿下柏林草地女網賽雙打亞軍。（圖／詹皓晴提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣女子網球好手詹皓晴，在柏林草地女網賽與來自俄國的雙打搭檔庫德梅托娃(Veronika Kudermetova)一路過關斬將殺入決賽，但決賽面對中國王欣瑜、鄭賽賽組合，詹皓晴與庫德梅托娃最終以2比6、5比7敗下陣來，最終台俄組合以亞軍作收，不過詹皓晴的世界女雙排名仍將從第28名小幅上升至24位。

在這項WTA500等級的草地職業賽中，詹皓晴與庫德梅托娃連續拿下3勝直闖決賽，包括在次輪經過因雨中斷的搶10拉鋸，成功逆轉擊敗頭號種子美國的梅里查兒(Nicole Melichar-Martinez)與澳洲的佩雷絲(Ellen Perez)。

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然而，在壓軸戰中對上王欣瑜與鄭賽賽時，「台俄聯軍」開局稍慢，先遭破發，並在關鍵時刻未能掌握比賽，最終在首盤就將勝利拱手讓人。

在次盤中，詹皓晴與庫德梅托娃試圖重振旗鼓，首度破了對方的發球局，取得2比0領先。但在之後的比賽中，雙方兩度互破，最終回到了起點。在激戰1小時26分鐘後，詹皓晴與庫德梅托娃未能力保無路可退的第12局，吞下敗仗。這是詹皓晴本賽季的第3場女雙決賽，也是她睽違5年再度問鼎草地金盃的機會，但最終未能攻頂。

關鍵字： 詹皓晴柏林草地女網賽庫德梅托娃

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