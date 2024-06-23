運動雲

>

C羅強勢領軍　葡萄牙前進歐國盃16強

▲C羅強勢領軍下，葡萄牙在2024歐洲國家盃順利闖進16強。（圖／達志影像／美聯社）

▲C羅強勢領軍下，葡萄牙在2024歐洲國家盃順利闖進16強。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

葡萄牙今天在歐洲國家盃（UEFA Euro 2024）小組賽階段以3比0大勝土耳其，以F組龍頭之姿闖進淘汰賽階段的16強戰。

曾在2016年奪冠的葡萄牙，目前的狀態看來，完全是支志在歐國盃二度稱霸的強隊。葡萄牙陣中眾星雲集，對上實力差上一節的土耳其，踢起來更是輕鬆寫意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場比賽的第21分鐘，柏納多席瓦（Bernardo Silva）一記精彩射門，率葡萄牙先馳得點。不久之後，在比賽第28分鐘，土耳其的阿凱丁（Samet Akaydin）將球傳進自家球門的烏龍球，讓葡萄牙2比0領先。

比賽進到下半場，費南德斯（Bruno Fernandes）在比賽第55分鐘接獲「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）傳球輕鬆攻破對手球門，讓葡萄牙將領先擴大到3比0，最終就以3球大勝土耳其。

現年39歲的C羅至少還有兩次機會成為歐國盃進球最年長的球員。葡萄牙總教練馬蒂內茲（Roberto Martinez）21日表示，C羅目前狀態極佳，能應付每4天1場的比賽。

馬蒂內茲今天賽後告訴記者，「C羅是名射手，徹徹底底的射手，他是為進球而生，但他殺到對方門將面前時，卻選擇傳出助攻給費南德斯。」

「這是值得給葡萄牙和全世界各隊看的一球，這說明團隊才是最重要的。」葡萄牙目前兩戰全勝，已獲6分積分，確定能踢進淘汰賽階段，下一場在小組賽最後的一戰，將在完全沒有戰績壓力的情況下，對上目前在F組墊底的喬治亞。

但對今天輸球的土耳其來說，晉級並非已是囊中物，他們得在26日對上捷克一役，力保分組第2的位置。

▲C羅強勢領軍下，葡萄牙在2024歐洲國家盃順利闖進16強。（圖／達志影像／美聯社）

▲葡萄牙本屆歐國盃氣勢如虹。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： C羅足球歐國盃葡萄牙

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

前中華男籃名帥張學雷逝世　曾是台灣職籃「高砲塔」先驅

前中華男籃名帥張學雷逝世　曾是台灣職籃「高砲塔」先驅

簡彤娟首闖奧運　動漫刺青只為激勵自己

簡彤娟首闖奧運　動漫刺青只為激勵自己

陳思羽、林昀儒拚混雙　因傷所苦邊練邊喊痛

陳思羽、林昀儒拚混雙　因傷所苦邊練邊喊痛

林昀儒再戰奧運　談上屆男單奪第4的無形壓力

林昀儒再戰奧運　談上屆男單奪第4的無形壓力

「桌球教父」莊智淵無緣奧運男單　期許徒弟高承睿超越自我

「桌球教父」莊智淵無緣奧運男單　期許徒弟高承睿超越自我

愛徒丁華恬力求完美　教練蔡恆政不捨講到哭

愛徒丁華恬力求完美　教練蔡恆政不捨講到哭

快訊／愛上跑步的體操精靈　丁華恬每天跑1小時舒壓

快訊／愛上跑步的體操精靈　丁華恬每天跑1小時舒壓

快訊／「體操精靈」丁華恬2度登奧運舞台　拚難度6.2分目標闖決賽

快訊／「體操精靈」丁華恬2度登奧運舞台　拚難度6.2分目標闖決賽

快訊／爸爸陪著一起減重拚奧運　羅嘉翎最想吃麻辣鍋、喝珍奶

快訊／爸爸陪著一起減重拚奧運　羅嘉翎最想吃麻辣鍋、喝珍奶

快訊／羅嘉翎奧運「減重大作戰」　假日禁食魔鬼菜單曝光

快訊／羅嘉翎奧運「減重大作戰」　假日禁食魔鬼菜單曝光

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

熱門新聞

快訊／中華男籃前總教練張學雷逝世　享壽61歲

資深記者曝「巴特勒將被交易」原因　美媒推估他重返七六人

前中華男籃名帥張學雷逝世　曾是台灣職籃「高砲塔」先驅

快訊／大谷翔平連3戰開轟　本季第23轟出爐

K湯因勇士只給2年短約「怒退追蹤」？　魔術也不願給長約陷窘境

三振陳文杰振臂大吼　德保拉：每個打者都難對付

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／中華男籃前總教練張學雷逝世　享壽61歲

2資深記者曝「巴特勒將被交易」原因

3張學雷逝世　曾是台籃高砲塔先驅

4快訊／大谷翔平連3戰開轟ˇ

5K湯因勇士只給2年短約「怒退追蹤」？

最新新聞

1大谷翔平連2戰砲轟前東家天使

2巨人3A鄧愷威首局掉分後回穩仍敗投

35屆奧運馬術國手　驚傳頸椎骨折意外

4C羅強勢領軍　葡萄牙闖歐國盃16強

5張學雷逝世　曾是台籃高砲塔先驅

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平開轟老東家　締造30隊全敲安紀錄

銀、銅牌已無法滿足　郭婞淳教練挖角奧運金牌名帥助陣

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

林真豪目標站上頒獎台　　最大假想敵是「自己」

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366