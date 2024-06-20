快訊／愛上跑步的體操精靈　丁華恬每天跑1小時舒壓

▲「體操精靈」丁華恬。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／高雄報導

台灣「體操精靈」丁華恬繼上屆東京奧運後，本屆巴黎奧運又將代表中華隊出擊，希望在體操項目拚入決賽舞台。丁華恬透露，「近期也開始進行體重控管，除了愛上滾筒放鬆，也開始每天進行1小時的跑步訓練。」丁華恬笑說，「原本覺得跑步很痛苦，沒想到現在卻逐漸愛上了這種感覺！」

上屆奧運以18歲之齡，展現初生之犢不畏虎的精神，丁華恬此次再度登上奧運舞台，也將目標放在本屆巴黎奧運要順利闖入決賽行列。

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丁華恬表示，「現在自己每天訓練前後，都會用滾筒好好放鬆，蠻享受這樣的時間，另外也有持續練習吉他，近期最大的改變則是開始每天進行大約1小時的跑步。」

「原本以為跑步對我來說會很痛苦，因為我有點扁平足，但透過貼紮將足弓撐高後，自己反而逐漸愛上跑步，現在每天都至少會和隊友們跑1個小時。」

丁華恬表示，「自己此次巴黎奧運的賽服將以藍白色系亮相，除了自己本身就很喜歡藍色外，剛好中華隊的會徽也是藍色，因此決定啟用。」

目前在國訓中心進行最後備戰調整，丁華恬也透露，「每天自己的行程大約是早上6點30分起床，7點開始吃早餐，大約8點會進行伸展、貼紮，上午9點開始練習，大約在11點30分結束練習並午休，下午14點30分開始每天第2階段的訓練，大約在晚間17時30分到18時，結束一整天的訓練。」





▲丁華恬近日愛上跑步舒壓。（圖／記者杜奕君攝）