快訊／周天成拚巴黎奧運　找日本名師練神經系統串聯密技

▲備戰巴黎奧運，台灣羽球一哥周天成嘗試全新調動神經系統訓練模式。（圖／記者黃國霖攝）

記者杜奕君／高雄報導

巴黎奧運倒數37天，國訓中心19日進行6月份媒體日活動，上午羽球代表隊包括台灣一哥周天成、黃金雙打「麟洋配」王齊麟、李洋，以及混雙組合李佳馨、葉宏蔚都在訓練後接受媒體採訪。其中，周天成更透露自5月份蘇迪曼盃過後，就與日本老師合作，訓練調動神經系統，希望讓腦部和身體的串聯變得更快。

台灣羽球男單一哥周天成，此次將再次登上奧運殿堂，在去年經歷身體狀況手術康復後，他透露目前的狀態就是「以賽代訓」，希望保持在競技狀態，為本屆奧運做好準備。

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▲周天成經歷去年身體狀況，此次前進巴黎奧運仍信心十足。（圖／記者黃國霖攝）

目前已經「高齡」34歲的周天成，也透露近期嘗試了嶄新的訓練方式，小天表示，「算是秘密武器吧！先前開始和一位日本老師合作，進行調動神經系統的訓練，因為我可能看得到球，但身體跟不上，這樣的訓練方式讓我覺得腦袋和身體的串聯變快了。」

但周天成也強調，「站上奧運舞台，每位選手的目標當然都是金牌，對我自己來說，就是從平時的訓練就必須以要拿牌的心態來進行，用專注的態度來不斷累積，雖然此次種子排名一定不高，賽程肯定艱困難打，但狀態有逐漸調整回來，因此還是很開心。」

▲台灣羽球一哥周天成此次將再度前進巴黎奧運。（圖／記者黃國霖攝）