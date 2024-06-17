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T1職籃走自己的路　「聯合選秀」破局將自辦新人選秀會

▲2024年T1職籃新人選秀會將在7月11日登場。。（圖／T1職籃提供）

▲2024年T1職籃新人選秀會將在7月11日登場。（圖／T1職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

T1職籃會長錢薇娟，日前在年度頒獎典禮拋出「聯合選秀」重大議題，希望與PLG職籃、SBL聯賽進行新人共同體測、選秀，不過在PLG聯盟表態時間過於緊迫無法配合情況下，T1職籃17日也宣布，將展開新賽季選秀會相關事宜，報名日期即日起自6月28日止，至於新人選秀會則在7月11日登場。

聯盟成立至今已經3季的T1職籃，過去3個賽季分別孕育出阿巴西、谷毛唯嘉以及高錦瑋3位聯盟年度新人王，日前聯盟會長錢薇娟更拋出「聯合選秀」議題，希望與PLG職籃、SBL聯賽在今夏共同進行相關新人體測、選秀。

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但在PLG職籃表態時程過於緊迫，確定不會加入後，T1職籃今日也公布2024新人選秀會報名，似乎也代表所謂「聯合選秀」形同正式破局。

T1職籃發文表示，「2024T1職籃新人選秀會報名起跑！ 寬闊的新秀舞台持續孕育籃球新星！過去三屆新人王在此大放異彩，職業首年平均上場時間不僅來到32分鐘，在攻守端的亮眼表現更是打出接班氣勢！正追逐籃球夢的待選新秀，T1聯盟歡迎你來挑戰！」

本屆T1選秀會報名日期將從即日起至6月28日中午12點截止，體能測試會將於7月6日登場，至於新人選秀會將於7月11日正式展開。

關鍵字： T1聯合選秀新人選秀台籃選秀會

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