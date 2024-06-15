林媽媽都激動了！　林書緯從「1分戰犯」變身G3致勝英雄

▲新北國王林書緯大復活，單場貢獻15分領勝。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

PLG職籃總冠軍賽第2戰，單場8投0中僅拿1分，新北國王主力後衛林書緯成為外界眼中輸球戰犯。但15日在總冠軍系列第3戰，回到主場的他找回準星，全場三分球7投5中，包含飆進終場前26.5秒逆轉超前三分彈，當下讓到場觀戰的母親都激動慶賀，國王也在他大復活貢獻15分、3助攻帶動下，以83比82逆轉收勝，系列賽2比1領先。

雙方前兩戰打成1比1平手局面，國王此戰回到主場仍遭遇苦戰，第3節一度落後領航猿多達11分，不過末節靠著林書緯單節三分球4投3中，包含終場前26.5秒逆轉超前三分彈，國王最終就以1分險勝，系列賽取得2勝1敗再度超前。

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此戰林書豪、林書緯的母親吳信信再度到場觀戰，當林書緯飆進致勝三分球時，現場轉播鏡頭也拍攝到林媽媽開心慶賀畫面，顯然對寶貝兒子表現是相當滿意。

林書緯也從前役8投0中僅拿1分的低迷表現走出，總冠軍系列前兩戰合計僅拿7分情況下，此役林書緯單場三分球7投5中，砍下追平隊史最高的冠軍賽單場三分球命中紀錄，全場林書緯15分、3助攻1抄截，加上林書豪也貢獻15分、9籃板、4助攻、2抄截、1阻攻，最終國王就以1分險勝捍衛主場勝利。

▲林書豪此戰也有15分、9籃板、4助攻演出。（圖／PLG職籃提供）