G4以38分大勝創神紀錄　里夫利2世成冠軍賽最幼齒投進三分球選手

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠15日在NBA年度總冠軍賽第4戰終於打出最佳表現，一度領先達48分情況下，最終以122比84擊敗波士頓塞爾提克，終於拿下本次決賽首勝避免遭對手橫掃。此戰獨行俠新秀中鋒里夫利2世(Dereck Lively II)全場繳出11分、12籃板，還成功投進三分冷箭，以20歲又124天的年紀，成為史上最年輕在冠軍賽投進三分球的選手。

面臨總冠軍賽0勝3敗「背水一戰」，獨行俠今日在主場總算找回攻守節奏，全場一度領先塞爾提克多達48分情況下，最終獨行俠就以38分大勝贏球，終於覺醒在總冠軍系列賽贏得首勝。

值得一提的是，獨行俠新秀中鋒里夫利2世不僅替補拿下11分、12籃板的雙十數據，還在比賽首節飆進三分球，讓他以20歲又124天的年紀，成為史上最「幼齒」投進三分球選手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰除了里夫利2世拿下雙十數據外，獨行俠唐西奇(Luka Doncic)砍下全場最高29分、5籃板、5助攻、3抄截，以及厄文(Kyrie Irving)也貢獻21分、4籃板、6助攻攜手領軍下，成功捍衛主場避免遭4連敗橫掃出局。

▲里夫利2世成為NBA史上最年輕在冠軍賽投進三分球的選手。（圖／CFP）

