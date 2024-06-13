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金童光環消失！唐西奇G3關鍵6犯誤事　教頭點名必須要能防守

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠13日在NBA總冠軍賽後，無疑面對最大危機！此戰回到主場情況下，最終仍讓對手波士頓塞爾提克以106比99帶走勝利。且此戰獨行俠當家球星「籃球金童」唐西奇(Luka Doncic)全場雖繳出27分、6籃板、6助攻，但卻6犯退場，導致最後追分階段無法上場效力。獨行俠教頭奇德(Jason Kidd)賽後直言，點名唐西奇必須要能夠在防守端做出貢獻。

前兩戰都在綠衫軍主場吞敗，此戰回歸主場的獨行俠，即便厄文(Kyrie Irving)找回身手，全場28投13中砍下35分，但唐西奇卻在關鍵時刻6犯退場，讓球隊在追分時刻少了當家球星，最終7分輸球，3連敗也瀕臨淘汰。

賽後美國媒體直言，「唐西奇在這個夏天的休賽季，必須致力強化防守，他有成為聯盟MVP的天賦，但他不能讓自己在防守端成為一個負面因素。」

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此戰綠衫軍不斷透過擋拆組合，讓唐西奇面臨單防狀態，而結果也讓他屢屢面臨對手單打，導致不斷賠上犯規狀況。

賽後獨行俠主帥奇德就說，「唐西奇的胸口就像有個靶子，他確實需要能夠防守。」

ESPN專欄作家記者溫卓霍斯特(Brian Windhorst)則點名唐西奇，要他停止不斷向裁判抱怨，「如果唐西奇想成為贏家，他的防守狀況是不可接受的，他對於裁判的態度，正讓球隊付出代價，但目前沒有任何獨行俠球團的成員，或是他身邊的人，可以讓他明白這件事。」

唐西奇本人賽後則無奈表示，「可能我們不能打得有一點身體對抗，我不想多說什麼，但在NBA總冠軍賽6犯退場，拜託，應該可以更好一點吧。」

▲獨行俠厄文、唐西奇。（圖／CFP）

▲獨行俠唐西奇在總冠軍賽第3戰苦吞6犯退場，賽後被點名必須強化防守。（圖／CFP）

關鍵字： NBA總冠軍賽獨行俠唐西奇奇德

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