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快訊／領航猿盧峻翔大復活砍18分　領航猿總冠軍G2痛宰國王20分

▲領航猿白曜誠、盧峻翔、沃許本、李家慷。（圖／領航猿提供）

▲領航猿盧峻翔此戰手感復甦拿下18分。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／桃園報導

PLG職籃年度總冠軍賽第2戰，12晚間持續於桃園璞園領航猿主場桃園巨蛋進行，首戰取勝的新北國王此戰手感低迷，第2節不僅遭領航猿打出20比0猛烈攻勢，一度陷入20分大幅落後，半場打完國王更僅拿23分，反觀領航猿則是5人得分達雙位數，以盧峻翔砍下18分、4籃板、3抄截最佳，最終領航猿就以90比70大勝，系列賽扳成1比1。

此戰開賽兩隊就呈現手感低迷，首節地主領航猿甚至還以14比16落後。但第2節領航猿祭出嚴防奏效，一度打出20比0猛烈攻勢第2節剩下1分10秒，領航猿取得20分大幅領先，在單節僅讓國王拿下7分情況下，半場打完領航猿以41比23取得領先。

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▲領航猿白曜誠、盧峻翔、沃許本、李家慷。（圖／領航猿提供）

▲李家慷此戰貢獻11分、2籃板、2助攻、3抄截。（圖／領航猿提供）

第3節雙方攻勢總算回溫，領航猿在主控「神奇小白」白曜誠單節獨拿9分帶動下，3節打完仍以68比48大幅領先。

此戰攻勢徹底斷電的國王，末節追分依舊欲振乏力，終場前2分19秒，領航猿本土一哥盧峻翔連續強攻得手，將領先擴大超過20分，比賽勝負也就此底定，最終領航猿就在5人得分達雙位數的優勢火力下，主場G2順利大勝贏球，也將系列賽扳成1比1局面。

▲領航猿白曜誠、盧峻翔、沃許本、李家慷。（圖／領航猿提供）

▲沃許本17分、11籃板捍衛領航猿主場G2勝利。（圖／領航猿提供）

關鍵字： PLG總冠軍賽領航猿國王白曜誠李家慷林書豪沃許本周儀翔

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