快訊／台北戰神表態挖角蔣淯安？　黃萬隆高喊：錢不是問題

▲黃萬隆公開表態對於蔣淯安的喜愛與賞識。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

T1職籃2023-24賽季年度頒獎典禮12日展開，近日台灣籃壇兩大要角阿巴西、蔣淯安都親自出席，其中成為今夏台籃自由市場兩聯盟頭號爭取目標的蔣淯安，更在典禮開始前受到台北台新戰神執行長黃萬隆特別關注，黃萬隆在眾多媒體面前與蔣淯安擁抱、握手，甚至高喊「錢不是問題」，「銀行也很好」，展現對於蔣淯安的高度喜愛。

本季幫助台啤永豐雲豹奪下隊史首冠，蔣淯安展現的領袖氣質以及大賽主宰力，儼然成為當今台灣籃壇頂級控衛代表人物。近期更是不斷有風聲、報價傳出，讓蔣淯安的聲勢與身價都來到史無前例新高。

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今年將滿33歲的蔣淯安坦言，「接下來這份合約對我很重要，我把它視為我職業生涯最後一份合約，當然要考量的點很多，也謝謝外界與各個球團對我的關注，我會在6月中、下旬有初步的想法，也許先有幾支球隊的選項，再看看最後的想法如何。」

蔣淯安的超高人氣，就連今日親自出席的台灣籃壇知名「鐵血教頭」，目前擔任戰神執行長一職的黃萬隆，在典禮前也當著現場媒體的面，對蔣淯安高喊，「錢不是問題，我過去也是台啤出生，蔣淯安的態度與特質，和戰神非常契合，我想銀行(指台新)也很好！」徹底展現對於蔣淯安的高度喜愛。