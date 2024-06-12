快訊／蔣淯安確定放棄旅外　親曝選新東家關鍵是「家人」

▲蔣淯安出席T1聯盟頒獎典禮，成為關注焦點所在。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

本賽季幫助台啤永豐雲豹奪下隊史首座T1職籃總冠軍，在綠衫軍效力10年之久的本土王牌蔣淯安，在約滿後成為今夏台灣籃壇自由市場「頭號大物」。對於下一步動向，蔣淯安透露在6月中下旬，會有初步的想法，蔣淯安坦言，要考量的因素很多，但「家人」絕對是我的首要重點所在。

在幫著雲豹勇奪隊史首冠後，蔣淯安12日以「年度MVP」最後3強候選人身份，出席T1職籃2023-24賽季年度頒獎典禮。蔣淯安帶著妻子、愛女出席，他也透露，「我知道近期外面風聲、傳言很多，我確實也開始聽取各個球團對我的想法，但一切都還在了解階段，可能6月中下旬會有初步想法。」

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蔣淯安坦言，「目前想法很多，包括台灣的兩個職籃聯盟會不會合併，是否能就近陪伴家人，這些都是很大的變數，感謝外界與各個球團給我很大的關注與期待，當然這也代表未來我可能必須受更高的標準來檢視，但不論未來我去哪支球隊效力，我的目標都是做好自己的本分，幫助球隊更好。」

另外，談到昨日「黑豹」阿巴西傳出將正式旅外進軍日本職籃，蔣淯安則表示，「自己有一定年紀，也有了家庭，旅外這個選項已經不在我考量的因素中，但我很恭喜阿巴西，能夠前進日本職籃闖蕩，這也代表我們台灣的籃球員獲得了肯定與認可。」

▲蔣淯安帶著妻子與愛女出席今日頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）