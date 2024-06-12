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拒絕再「鐵」！　坦圖：我要提高命中率主宰比賽

▲塞爾提克坦圖、獨行俠厄文。（圖／CFP）

▲塞爾提克一哥坦圖喊話將提升命中率並主宰比賽。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

在2023-24賽季NBA年度總冠軍賽取得2勝0敗優勢，波士頓塞爾提克在13日將於達拉斯獨行俠客場出擊，力拚3連勝聽牌。在系列前兩戰整體投籃命中率低迷狀況下，綠衫軍一哥坦圖(Jayson Tatum)直言，「不會對於自己的失準狀況反駁，但也不會因此事困擾自己，我需要把命中率提高，並且爭取能主宰比賽。」

生涯第2度登上NBA最終決賽舞台，經歷2022年爭冠失利後，坦圖此次捲土重來，在綠衫軍強大團隊戰力加持下，即便前兩戰個人手感低迷，但仍在攻守兩端展現全能身手，也幫助球隊取得2連勝佳績。

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對於即將到來的G3，坦圖強調，「我知道自己需要提高命中率，我仍在尋找影響比賽的方式，並且在其他方面能爭取能主宰比賽。」

「我明白我可能需要一場命中率能夠提高的比賽，所有百分比數字都可能因此改變，但我也知道在總決賽輸球的滋味，因此這次我會竭盡所能，爭取不同的結果。我知道我需要有更好的投籃效率，而我也計畫這麼做！」坦圖如此說道。

塞爾提克總教練馬茲拉(Joe Mazzulla)針對外界批評坦圖低迷命中率表現一事則表示，「批評是終極的讚美，這是一種你已經得到終極性尊重的標誌，而我也相當喜歡坦圖目前處理這件事的方式。」

▲塞爾提克布朗、坦圖、波辛基斯，獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

▲坦圖正朝著職業生涯首冠目標邁進。（圖／CFP）

關鍵字： NBA總冠軍賽坦圖塞爾提克獨行俠

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