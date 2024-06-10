距離總冠軍只差2勝　坦圖：我為什麼要盲目去搶分？

記者杜奕君／綜合報導

波士頓塞爾提克在總冠軍系列賽，取得2比0領先壓制對手達拉斯獨行俠。此戰綠衫軍當家球星坦圖(Jayson Tatum)全場投籃手感依舊低迷，22投僅6中，命中率低到只有27.3%。但全場仍繳出18分外帶9籃板以及全場最高12助攻。賽後他直言表示，「現在我們距離總冠軍僅差兩場勝利，為什麼我要自負、盲目的去搶分並阻礙球隊呢，我只需要找到處於空檔的隊友即可。」

連續兩戰，塞爾提克都在主場擊退獨行俠，但陣中當家主力砍將坦圖，卻也連續兩戰呈現準星「迷航」狀態。繼冠軍賽首戰16投6中，命中率僅37.5%情況下，此戰坦圖又是手感低迷，全場22投6中，命中率跌破3成。

但坦圖的低迷投籃表現，並未影響綠衫軍團隊運作，甚至本季季後賽當坦圖單場命中率低於4成時，團隊戰績是完美的「6勝0敗」。

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事實上，坦圖雖然投籃狀態低迷，但仍以各種方式來幫助球隊，此戰他抓下9籃板還送出全場最高12次助攻，差點完成大三元全能數據，也讓綠衫軍強勢取得2連勝。

賽後坦圖強調，「每當我開始運球，對手就會有3個防守球員過來，甚至放空哈勒戴(Jrue Holiday)，因此我不需要強迫自己必須做什麼，就是找到處於空檔的隊友。但顯然我也需要提高自己的投籃命中率。」

「上次我們打進總冠軍賽，最終沒能贏得勝利，現在我們距離總冠軍僅差兩勝，為什麼我要自負、盲目的去搶分，進而阻礙球隊呢？」坦圖如此說道。

目前坦圖在本次總冠軍賽前兩戰平均繳出17.5分、10籃板、8.5助攻，整體表現可說是相當全面。

▲坦圖強調自己不需要盲目搶分，來阻礙球隊贏得總冠軍。（圖／CFP）