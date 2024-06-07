《公視+》OTT 9日起直播PLG冠軍戰　兩大聯盟冠軍都看得到

▲公視將自9日起直播PLG職籃總冠軍賽。（圖／PLG職籃提供）

體育中心／綜合報導

今年話題不斷的2023-24賽季，PLG年度總冠軍戰即將開打，為了服務更多球迷，公共電視特於賽前與PLG聯盟簽訂合作協議，讓今年的總冠軍戰在《公視+》OTT進行直播，也見證今年兩大聯盟冠軍的誕生。

《公視+》OTT支持本土運動，除了積極爭取台灣隊出賽場次外，今年起轉播的T1聯盟，更是獲得廣大球迷好評、點擊率屢創新高，T1聯盟今年代表桃園的台啤永豐雲豹隊在經歷了球員大換血後，找來了NBA球星「表弟」卡森斯 (DeMarcus Cousins)加入，其穩健的球風帶領雲豹隊打進季後賽，並以4連勝橫掃對手台北台新戰神，勇奪雲豹史上首冠。

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▲領航猿隊史首度打入PLG職籃總冠軍賽。（圖／PLG職籃提供）

一樣是來自NBA，林書豪今年加入了新北國王後，屢屢在PLG職籃季賽中創下佳績，更是率領國王打進季後賽，並在首輪淘汰福爾摩沙夢想家，晉級冠軍賽。

但桃園璞園領航猿也不是省油的燈，靠著本季「年度MVP」大熱門盧峻翔首輪優異發揮，繳出19.8分、6.3助攻，較例行賽更上一層樓的數據，不只拿下例行賽龍頭，也一掃去年被台北富邦勇士在季後賽橫掃的陰霾，同樣也取得冠軍賽門票。

今年的PLG冠軍隊伍是否同樣來自桃園?或是隊中球員同樣來自NBA?《公視 +》從6月9日起，與觀眾一同見證PLG冠軍的誕生。

▲先前公視也直播T1職籃，見證卡森斯奪下生涯首冠。（圖／T1職籃提供）