悲情金童！　唐西奇總冠軍賽首秀追平石佛神紀錄仍慘敗收場

記者杜奕君／綜合報導

2023-24賽季NBA年度總冠軍賽正式開打，首戰波士頓塞爾提克在主戰強勢出擊，第2節就建立多達29分領先優勢下，最終以107比89擊退達拉斯獨行俠，此戰獨行俠王牌球星「籃球金童」唐西奇(Luka Doncic)在生涯首次登上冠軍賽舞台，就砍下全場最高30分外帶10籃板，追平聖安東尼奧馬刺傳奇球星鄧肯(Tim Duncan)紀錄，但球隊此戰仍無奈以慘敗收場。

獨行俠以西區第5種子身份一路過關斬將，也讓身手全面的唐西奇終於生涯首度站上NBA決賽舞台，而生涯冠軍賽首秀唐西奇表現也確實搶眼，全場26投12中砍下此役最高30分，外帶10籃板，雖然傳球途徑遭對手綠衫軍封鎖，但仍成為1999年的馬刺傳奇長人鄧肯，成為近25年來聯盟首位在冠軍賽初登場，就繳出雙10數據好手。

可惜此戰唐西奇與隊友連結遭塞爾提克全面切斷，全場他僅傳出1次助攻，與季後賽場均8.8次有不小落差，獨行俠全隊此戰更僅有9次助攻，也讓球隊在第2節就陷入29分大幅落後，即便第3節唐西奇一度領軍追到僅8分差，但隨後綠衫軍再度團隊火力加持，最終就以18分之差在主場告捷。

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獨行俠在首戰受挫後，G2若想止跌回升，最大關鍵仍將是後場雙星唐西奇與厄文(Kyrie Irving)必須有效串連，此戰厄文19投僅6中拿下12分，三分球更是5投盡墨，如果明星雙衛無法打開，獨行俠戰局勢必陷入苦戰。

▲獨行俠唐西奇在生涯冠軍賽首秀，就繳出單場30分、10籃板數據。（圖／CFP）