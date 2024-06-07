快訊／NBA年度總冠軍賽開打　塞爾提克首戰大勝18分打爆獨行俠

▲塞爾提克布朗砍下全隊最高22分，總冠軍賽G1率隊痛宰獨行俠。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

眾所矚目的NBA年度總冠軍賽，台灣時間7日盛大展開，由本季聯盟例行賽霸主波士頓塞爾提克在主場迎戰一路從西區第5種子身份，殺入總冠軍賽的達拉斯獨行俠。不料此戰上半場局面卻是呈現一面倒，綠衫軍一度領先多達29分，最終在團隊6人得分上雙，布朗(Jaylen Brown)砍下22分，波辛基斯(Kristaps Porzingis)復出首戰也轟20分帶領下，塞爾提克以107比89大勝獨行俠，拿下冠軍賽首戰勝利。

此戰塞爾提克終於以「完全體」出擊，過去10場例行賽都因小腿傷勢缺陣的「獨角獸」波辛基斯，終於在缺陣超過1個月情況下，於總冠軍賽首戰傷癒歸隊。此戰雖然以替補出擊，但上半場手感火燙，加上球隊「探花雙星」坦圖、布朗有效發揮，首節綠衫軍就以37比20大幅領先。

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▲波辛基斯（左）傷癒回歸，就幫助綠衫軍在總冠軍賽首戰大勝贏球。（圖／CFP）

第2節塞爾提克乘勝追擊，上半場終了前4分11秒，坦圖外線三分彈破網，讓球隊一度取得多達58比29超前，半場打完塞爾提克也以63比42大幅領先。

第3節獨行俠在唐西奇三分外線猛飆，一波22比9猛烈反撲，此節終了前4分27秒追到64比72。但隨後綠衫軍靠著布朗犀利單打，一波14比2攻勢穩住陣腳，3節打完又回到20分穩定超前。

末節綠衫軍持續穩紮穩打，哈勒戴在終場前5分49秒投進底角三分彈，球隊持續以24分大幅領先，隨後雙方都提前撤下主力陣容，綠衫軍在總冠軍賽G1就強勢旗開得勝，在7戰4勝制取得1比0領先。

塞爾提克全場共6人得分上雙，布朗砍下22分、6籃板、3抄截、3阻攻，傷癒復出的波辛基斯也貢獻20分、6籃板、3阻攻，球隊一哥坦圖16分、11籃板、5助攻。

首戰慘敗的獨行俠方面，唐西奇拿下全場最高30分外帶10籃板，不過全場僅傳出1次助攻，也讓球隊攻勢遭徹底封鎖，至於後場另一大將厄文(Kyrie Irving)全場19投僅6中，拿下12分。

▲獨行俠唐西奇雖砍下30分、10籃板，但獨行俠冠軍賽首戰慘敗收場。（圖／CFP）