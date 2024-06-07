運動雲

>

快訊／NBA年度總冠軍賽開打　塞爾提克首戰大勝18分打爆獨行俠

▲塞爾提克布朗、坦圖、波辛基斯，獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

▲塞爾提克布朗砍下全隊最高22分，總冠軍賽G1率隊痛宰獨行俠。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

眾所矚目的NBA年度總冠軍賽，台灣時間7日盛大展開，由本季聯盟例行賽霸主波士頓塞爾提克在主場迎戰一路從西區第5種子身份，殺入總冠軍賽的達拉斯獨行俠。不料此戰上半場局面卻是呈現一面倒，綠衫軍一度領先多達29分，最終在團隊6人得分上雙，布朗(Jaylen Brown)砍下22分，波辛基斯(Kristaps Porzingis)復出首戰也轟20分帶領下，塞爾提克以107比89大勝獨行俠，拿下冠軍賽首戰勝利。

此戰塞爾提克終於以「完全體」出擊，過去10場例行賽都因小腿傷勢缺陣的「獨角獸」波辛基斯，終於在缺陣超過1個月情況下，於總冠軍賽首戰傷癒歸隊。此戰雖然以替補出擊，但上半場手感火燙，加上球隊「探花雙星」坦圖、布朗有效發揮，首節綠衫軍就以37比20大幅領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲塞爾提克布朗、坦圖、波辛基斯，獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

▲波辛基斯（左）傷癒回歸，就幫助綠衫軍在總冠軍賽首戰大勝贏球。（圖／CFP）

第2節塞爾提克乘勝追擊，上半場終了前4分11秒，坦圖外線三分彈破網，讓球隊一度取得多達58比29超前，半場打完塞爾提克也以63比42大幅領先。

第3節獨行俠在唐西奇三分外線猛飆，一波22比9猛烈反撲，此節終了前4分27秒追到64比72。但隨後綠衫軍靠著布朗犀利單打，一波14比2攻勢穩住陣腳，3節打完又回到20分穩定超前。

末節綠衫軍持續穩紮穩打，哈勒戴在終場前5分49秒投進底角三分彈，球隊持續以24分大幅領先，隨後雙方都提前撤下主力陣容，綠衫軍在總冠軍賽G1就強勢旗開得勝，在7戰4勝制取得1比0領先。

塞爾提克全場共6人得分上雙，布朗砍下22分、6籃板、3抄截、3阻攻，傷癒復出的波辛基斯也貢獻20分、6籃板、3阻攻，球隊一哥坦圖16分、11籃板、5助攻。

首戰慘敗的獨行俠方面，唐西奇拿下全場最高30分外帶10籃板，不過全場僅傳出1次助攻，也讓球隊攻勢遭徹底封鎖，至於後場另一大將厄文(Kyrie Irving)全場19投僅6中，拿下12分。

▲塞爾提克布朗、坦圖、波辛基斯，獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

▲獨行俠唐西奇雖砍下30分、10籃板，但獨行俠冠軍賽首戰慘敗收場。（圖／CFP）

關鍵字： NBA總冠軍賽塞爾提克獨行俠布朗波辛基斯坦圖唐西奇厄文

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

下一個中華男籃強力射手在哪？　楊玉明：投籃真的不難

下一個中華男籃強力射手在哪？　楊玉明：投籃真的不難

快訊／王冠閎錯失賽外藥檢　體育署聘請律師捍衛選手權益

快訊／王冠閎錯失賽外藥檢　體育署聘請律師捍衛選手權益

瘋狂射手楊玉明返台辦訓練營　林志傑、楊敬敏都將當講師

瘋狂射手楊玉明返台辦訓練營　林志傑、楊敬敏都將當講師

麥卡洛歸化進度大公開　張承中：待滿規定天數就展開洽談

麥卡洛歸化進度大公開　張承中：待滿規定天數就展開洽談

中華男女籃出賽費「每場5000元」有共識　下次會議將拍板定案

中華男女籃出賽費「每場5000元」有共識　下次會議將拍板定案

塞爾提克最強完全體爭冠！　獨角獸波辛基斯確認總冠軍G1出賽

塞爾提克最強完全體爭冠！　獨角獸波辛基斯確認總冠軍G1出賽

Fubon Angels蟬連PLG年度啦啦隊　梓梓、李晧禎奪個人獎

Fubon Angels蟬連PLG年度啦啦隊　梓梓、李晧禎奪個人獎

PLG職籃總冠軍賽　公視+OTT平台加入轉播行列

PLG職籃總冠軍賽　公視+OTT平台加入轉播行列

比賽中私訊夢想家啦啦隊被揭發　米歇爾IG又向Lulumi喊話：我愛她

比賽中私訊夢想家啦啦隊被揭發　米歇爾IG又向Lulumi喊話：我愛她

世足資格賽中華隊6日主場出擊　客隊阿曼搭國王專機抵台

世足資格賽中華隊6日主場出擊　客隊阿曼搭國王專機抵台

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

熱門新聞

桃園市體育局回應傳聞　黃勇傳還有選項延續生涯？

黃勇傳新下家曝光！傳將回歸業餘加入桃園市成棒隊

快訊／NBA年度總冠軍賽開打　塞爾提克首戰大勝18分打爆獨行俠

全盲粉絲赴美圓夢「感受大聯盟球賽」！感動舉牌：我來自台灣

下一個中華男籃強力射手在哪？　楊玉明：投籃真的不難

平鎮好手柯敬賢加盟道奇　美媒爆料簽約金約2260萬台幣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桃園體育局回應　黃勇傳有選項？

2黃勇傳將回歸業餘加入桃園市成棒隊

3NBA年度總冠軍賽G1　綠衫軍18分大勝

4全盲粉絲赴美圓夢　踏入球場感受大聯盟球賽

5培養中華男籃新射手　楊玉明給建議

最新新聞

1WTT薩格勒布挑戰賽　鄭怡靜過頭關

2菊池雄星達成700K！終止7連不勝

3斯威雅蒂晉級法網冠軍賽

4NBA年度總冠軍賽G1　綠衫軍18分大勝

5鄭宗哲連2天開轟　李灝宇選保送

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

大谷翔平遭三振！　海盜新秀速球破101英里

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366