下一個中華男籃強力射手在哪？　楊玉明：投籃真的不難

▲前中華男籃瘋狂射手楊玉明，來台辦公益籃球訓練營。（圖／三分球籃球學院提供）



記者杜奕君／台北報導

前中華男籃「瘋狂射手」楊玉明退役後旅美創立「三分球籃球學院」，此次他將在6月29日起舉辦一連兩天的公益籃球訓練營，。昔日曾是中華隊主力射手的他，也談到了過往自己的訓練養成模式，楊玉明強調，「投籃真的不難，但我每次練習都用百分之百的力量去做，更重要的還得要對於比賽的解讀能力要足夠。」

現年44歲的楊玉明，球員時期曾是台灣籃壇頂尖明星射手，除了在SBL聯賽打下亮眼成績，也曾西進挑戰中國CBA聯賽，也曾在中華男籃為國家隊立下汗馬功勞。

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在退役後遠赴美國，並創立「三分球籃球學院」，此次也選擇返台舉辦為期兩天的公益訓練營，並帶來美國系統的個人訓練師，希望為台灣籃壇培育更多年輕後進新血。

談到中華男籃如何培育出更多強有力的射手，楊玉明強調，「時代不一樣，我認為目前的年輕選手表現也很棒，過去我們那個年代，國際賽還沒有澳洲、紐西蘭加入，西亞國家也才剛剛崛起，我認為這樣的比較，對現代的球員並不公平。」

但楊玉明也說，「就我自己來說，我很幸運即便身材條件不出色，還是能獲得中華隊青睞，我對於自我要求很高，但我認為投籃真的不難，但每次練習都必須以百分之百的力量去做，每次出手的莫速度都要練到一樣，但還是要相信、鼓勵現在的年輕選手，台灣籃球才能更好。」

另外，楊玉明也強調，「無論美式、日式、韓式、還是歐式球風，我認為都是『口號』，台灣的本土教練戰術涵養都很好，但就是缺個人能力，反觀洋將的個人能力強，就能解決很多問題，因此台灣球員必須增進個人能力，這也是我認為球員的個人訓練是非常重要的主因。」

▲楊玉明今日的公益籃球訓練營記者會，找來多位台灣籃壇重量級人士站台。（圖／三分球籃球學院提供）