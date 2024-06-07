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塞爾提克波神回歸超殺　總冠軍首戰20分鐘爆砍20分

記者杜奕君／綜合報導

2023-24賽季NBA年度總冠軍賽首戰，波士頓塞爾提克在主戰長人波辛基斯(Kristaps Porzingis)傷癒復出，替補出賽20分34秒就以13投8中砍下20分、6籃板、3阻攻，綠衫軍在第2節就一度手握29分大幅領先，最終也以107比89擊退達拉斯獨行俠，波辛基斯回歸首戰，就讓外界見識「完全體」綠衫軍的超強戰力值。

在季後賽首輪對上邁阿密熱火，不慎造成小腿拉傷，波辛基斯在休養超過1個月情況下，今日終於在冠軍系列賽首戰健康回歸，雖然綠衫軍「獨角獸」此戰以替補出發，但首節上陣就火力全開，防守端甚至送出3次阻攻，全場出賽20分34秒，就高效率砍下全隊次高20分。

波辛基斯賽後表示，「能回到球場的感覺非常好，在首戰拿下勝利後，我現在整個人鬆了一口氣。」

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此戰綠衫軍進攻端攻勢平均，團隊6人得分上雙，且有7名球員至少投進兩記三分球，且防守端徹底切斷獨行俠後場雙星連線，厄文(Kyrie Irving)在綠衫軍明星主控「假日哥」哈勒戴(Jrue Holiday)嚴防下，全場19投僅6中，僅拿12分、3籃板、2助攻，反觀哈勒戴則是12分、8籃板、5助攻穩定輸出。

另外，獨行俠王牌球星「籃球金童」唐西奇(Luka Doncic)此戰雖拿下全場最高30分，但全場僅送出1次助攻，獨行俠全場團隊助攻也僅有9次，攻勢遭完全封阻下，輸球並不冤枉。

▲塞爾提克布朗、坦圖、波辛基斯，獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

▲塞爾提克在波辛基斯傷癒回歸助陣下，總冠軍首戰就打爆獨行俠。（圖／CFP）

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