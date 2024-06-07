快訊／夢想家韓駿鎧勇奪PLG年度GM　攻城獅年度最佳主場4連霸

▲夢想家韓駿鎧勇奪PLG年度GM獎項肯定。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃7日公布2023-24賽季年度教練、年度GM及年度主場，桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯本季率隊打出佳績，讓領航猿戰績一飛沖天拿下例行賽第1名，卡米諾斯拿下年度教練實至名歸。年度GM的部分，福爾摩沙夢想家的韓駿鎧成功打造夢想家成為PLG中部勁旅，獲得記者及各隊GM推崇得獎。年度主場則由新竹御頂攻城獅完成4連霸的創舉。

卡米諾斯的帶兵風格熱情奔放，總是積極正面的心靈雞湯搭配豐富的肢體動作，帶著年輕的領航猿首年就以例行賽第3名打進季後賽。本季領航猿持續在卡米諾斯的領軍下，創下聯盟例行賽單季主場最長的11連勝紀錄，並在3、4月季後賽席次激烈爭奪戰中拿下8連勝，最後領航猿也以26勝14敗、勝率65%拿下例行賽龍頭寶座。卡米諾斯在27張選票中拿下24張5分、以總分126分獲選本季年度教練。

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▲領航猿卡米諾斯拿下本季年度最佳教練肯定。（圖／PLG職籃提供）

2023-24球季年度教練前3名得分如下：

卡米諾斯 (領航猿) 126分

皮爾曼 (夢想家) 77分

密特羅維奇 (攻城獅) 13分

上季差點無法晉級季後賽的夢想家，休賽季期間GM韓駿鎧重新確定建軍方向，以林俊吉為核心加上忻沃克、錢肯尼、盧冠良等優質鋒線，搭配本季洋將的高穩定性，吉爾貝克、布依德、麥卡洛、德文馬布爾整季都有亮眼的表現，讓夢想家開季就拉出平聯盟例行賽單季最長的10連勝紀錄，最後也以例行賽第2名晉級季後賽，也是聯盟史上唯一連續4年都晉級季後賽的球隊。韓駿鎧在33張選票（含6張GM選票）中拿下13張5分、以總分108分拿下本季的年度GM。

2023-24球季年度GM前3名得分如下：

韓駿鎧 (夢想家) 108分

李忠恕 (領航猿) 101分

張樹人 (攻城獅) 46分

攻城獅在PLG第4季持續精進主場經營，多元的主題日內容一直是攻城獅行銷的強項，總計攻城獅本季有11場主題日活動，像是與兒童界的巧虎大神結合的「361°x 瑞迪巧虎同學會」、非常新竹在地化的「暗紫誰客家主題日」，加上用心經營球迷現場互動，攻城獅球員進球也都有不同的進球音樂跟動作，讓進場球迷有絕佳的看球及娛樂消費體驗。本季年度主場票選，記者及球迷投票結果各佔50%，攻城獅在記者投票（得票率17.84%）及球迷投票（得票率16.63%）均領先各隊，最後以總得票率34.47%、第4度拿下PLG的年度主場。

▲攻城獅年度最佳主場4連霸。（圖／PLG職籃提供）

2023-24球季年度主場前3名得票率如下：

新竹御頂攻城獅 34.47%

臺北富邦勇士 32.59%

新北國王 11.38%