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CBA宏國傳奇名將雷克斯之子　雷蒙恩將返台投入職籃選秀

▲前中華職籃CBA聯賽宏國名將雷克斯之子，雷蒙恩將返台投入職籃選秀。（圖／取自雷蒙恩Instagram）

▲前中華職籃CBA聯賽宏國名將雷克斯之子，雷蒙恩將返台投入職籃選秀。（圖／取自雷蒙恩Instagram）

記者杜奕君／綜合報導

前CBA中華職籃宏國象知名洋將雷克斯（Rex H. Manu）的兒子雷蒙恩（Samuel Manu），今年畢業於NCAA一級學校加利福尼亞大學戴維斯分校（UC Davis），身高197公分在場上司職後衛，畢業後的首要目標是回臺投入職籃選秀。

雷蒙恩自幼在臺灣長大並於小學6年級開始接觸籃球，16歲時與家人一同前往美國，擁有臺灣身分證及護照，在職籃聯盟皆為本土球員，也符合FIBA認定的本土球員身份。

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前往美國後先是就讀高中Aragon High School，雷蒙恩以優異的表現拿下賽季MVP以及半島聯盟（Peninsula League）第一隊。完成高中學業後，先進入北美加州2年制專科學院College of San Mateo，以突出的成績成為北海岸競技聯盟（Coast North Conference）的年度第一隊，畢業後順利取得NCAA加利福尼亞大學戴維斯分校一級獎學金。

擁有197公分身高、司職後衛的雷蒙恩，有不錯的投籃能力，進攻籃板也是他的強項。在臺灣成長大且前往美國繼續發展籃球路，他說道：「經過不同的教練、球隊、環境的訓練與磨合，成就了自己在球場上擁有強大的EQ。」

提到爸爸是CBA時期大名鼎鼎的宏國洋將時，雷蒙恩表示：「爸爸打球時我還沒出生，不過爸爸從小就有訓練我打籃球。」他分享，爸爸在職籃時期是身材非常壯碩的球員，也期許自己的身體素質能夠跟他一樣強壯。

談到回臺灣投入選秀的原因，雷蒙恩說：「我從小在臺灣長大，非常喜歡打籃球，所以希望能夠回到臺灣開啟自己的職業生涯。」不過他坦言，自從16歲前往美國後，就鮮少講中文，因此在中文能力需要再加強，他笑道：「回臺後會繼續精進自己的中文能力。」

目前雷蒙恩將在學校畢業典禮後返臺，預計會在6/20（四）抵臺，開啟一連串的自主訓練，並且會在選秀前參加職籃聯盟的體測。

▲前中華職籃CBA聯賽宏國名將雷克斯之子，雷蒙恩將返台投入職籃選秀。（圖／取自雷蒙恩Instagram）

▲雷蒙恩曾穿上父親雷克斯效力宏國時期招牌33號球衣。（圖／取自雷蒙恩Instagram）
 

關鍵字： 雷克斯雷蒙恩宏國CBA中華職籃台籃職籃選秀

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