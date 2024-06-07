直言綠衫軍三分能力聯盟最強　唐西奇談G2兩大必勝關鍵

記者杜奕君／綜合報導

2023-24賽季NBA年度總冠軍賽7日登場，聯盟例行賽龍頭波士頓塞爾提克展現王者之勢，開賽團隊火力齊發，上半場就一度取得29分大幅領先。最終也以107比89擊退達拉斯獨行俠。面對生涯首場冠軍賽就以慘敗收場，獨行俠一哥唐西奇(Luka Doncic)賽後直言，綠衫軍是當前NBA三分球能力最強球隊，也喊話必須專注、攻守兩端都做得更好，才可能贏得G2勝利。

雖然生涯首次站上冠軍賽舞台，就繳出30分、10籃板表現，成為自1999年聖安東尼奧馬刺傳奇球星鄧肯(Tim Duncan)之後，又一位首次打冠軍賽，就演出雙10數據好手，但唐西奇與獨行俠在此戰可說徹底遭對手塞爾提克壓制，攻防兩端都失去水準輸球。

唐西奇就表示，「塞爾提克是NBA擁有最好三分球能力的隊伍，有時候真的很難去限制他們，特別是對手派出5個都能投籃的球員。我們必須要在進攻端創造更多機會，並設法投進更多球，但今天顯然我們沒有做到，這無法讓我們贏得比賽，下一戰在攻防兩端，我們都必須做得更好。」

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此戰綠衫軍共有7名球員單場至少投進兩記三分球，團隊三分球合計42投16中，命中率高達38.1%。

在首戰慘敗18分後，唐西奇也透露，「我和隊友們說了，要專注在下一場比賽，今天我們的投籃機會很不錯，只是都沒能進球，接下來我們要一場一場來，先回去看看比賽影片，看看我們此戰有哪裡做錯了。」

▲唐西奇喊話獨行俠必須專注，才能在接下來的比賽贏球。（圖／CFP）