快訊／悲情！唐西奇32分大三元還是輸　獨行俠冠軍賽慘吞2連敗

記者杜奕君／綜合報導

即便開賽包辦團隊前35分當中的20分，全場更有32分、11籃板、11助攻外帶4抄截演出，但「籃球金童」唐西奇(Luka Doncic)的出色表現，依舊無法帶領達拉斯獨行俠成功突圍，也讓波士頓塞爾提克在主場強勢迎接2連勝。唐西奇在決賽連續兩戰拿下至少30分、10籃板，但仍無法迎接冠軍賽首勝，儼然成為此系列至今最悲情球星。

此戰開賽就率隊取得強勢領先，甚至在全隊拿下的前35分當中包辦20分，但唐西奇的球星光環，依舊被綠衫軍強大團隊氣勢所壓制。

此戰塞爾提克「探花雙星」坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)合計送出19次助攻，加上哈勒戴(Jrue Holiday)轟下全場最高26分、11籃板，懷特(Derrick White)18分、5籃板、3抄截、2阻攻的攻守全能表現，成就綠衫軍在冠軍系列賽強勢2連勝。

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反觀獨行俠方面，唐西奇出賽全隊最高42分18秒，21投12中，攻下32分、11籃板、11助攻外帶4抄截的大三元演出，但後場另一超級球星厄文(Kyrie Irving)全場18投僅7中，拿下16分、6助攻，連續兩戰無法在關鍵時刻做出貢獻，也讓獨行俠面臨2連敗苦果。

唐西奇連同此戰，生涯季後賽已經第6度寫下大三元數據，已經排名史上第6位，賽後他直言表示，「是自己的失誤(單場8次)以及罰球不進，才讓球隊輸掉了比賽。」

但獨行俠主帥奇德(Jason Kidd)則強調，「不是全部都是唐西奇的責任，輸球必須全隊一起扛，我們必須找出唐西奇以及厄文之外的得分點。」

▲獨行俠唐西奇繳出32分大三元，球隊還是苦吞冠軍賽2連敗。（圖／CFP）