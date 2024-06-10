NBA反彈之神　唐西奇季後賽輸球後下一戰場均34.3分史上第1

▲獨行俠唐西奇在生涯冠軍賽首秀，就繳出單場30分、10籃板數據。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

2023-24賽季NBA年度總冠軍賽第2戰，台灣時間10日登場。對於首戰失利的達拉斯獨行俠來說，能否止敗扳平戰局，也成為一大關注焦點。值得一提的是，獨行俠「籃球金童」唐西奇(Luka Doncic)生涯在季後賽輸球後的下一戰，場均得分高達34.3分，超越「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)的33.3分，高居史上第1位。

首戰慘敗收場的獨行俠，總冠軍G2開局就火力全開，唐西奇上半場13投9中砍下20分，讓獨行俠開賽一度手握7分超前，但塞爾提克主控哈勒戴(Jrue Holiday)上半場也攻下17分，讓綠衫軍以54比51壓制獨行俠。

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根據數據統計，唐西奇生涯在季後賽輸球後的下一戰，場均得分來到34.3分，高居史上第1位，甚至超越「籃球之神」喬丹的33.3分，成為聯盟史上新一代「反彈之神」。

另外，本季獨行俠在季後賽只要首節取得領先，最終球隊拿下「8勝1敗」的高勝率表現，此戰能否靠著唐西奇領軍扳平戰局，外界都在拭目以待。

▲唐西奇在季後賽輸球後，下一戰強勢反彈平均得分高達34.3分。（圖／CFP）