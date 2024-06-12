波神再度倒下！　哈勒戴：波辛基斯是硬漢必須支持





▲波辛基斯遭遇嚴重腿傷，G3出賽仍是未知數。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

波士頓塞爾提克在NBA總冠軍賽取得2勝0敗優勢，但陣中主戰長人「獨角獸」波辛基斯(Kristaps Porzingis)第2戰再度遭遇嚴峻傷勢，因內側韌帶撕裂，導致左腿脛骨後肌腱脫臼。對此，綠衫軍主力控衛哈勒戴(Jrue Holiday)強調，「波辛基斯是一位硬漢，無論他做什麼決定，都是已經想好的，我們也都支持他！」

在季後賽首輪負傷超過1個月時間，波辛基斯於總冠軍賽回歸，果然讓綠衫軍整體戰力大增，首戰他也成為贏球致勝要角，不料在G2就遭遇左腿脛骨後肌腱脫臼的罕見傷勢，目前在G3上場效力機率恐怕不高。

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對此，塞爾提克主控哈勒戴受訪時強調，「波辛基斯是一位硬漢，無論他做出什麼決定，這都是他已經深思熟慮想好的，無論他選擇怎麼做，我們都支持他，一切取決於他自己。」

「波辛基斯一直保持著很好的心態，現在的他依舊十分樂觀，無論任何時候或者發生了什麼事，他都會帶著這樣積極的心態。」哈勒戴如此說道。

波辛基斯在總冠軍賽前兩戰平均上場21.9分鐘，可以攻下16分、5籃板、2.5阻攻。

▲哈勒戴強調波辛基斯是位硬漢。（圖／CFP）