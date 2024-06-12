快訊／超時尚！高錦瑋編髮現身　奪年度新人王謝黃萬隆一席話

▲雲豹超級新秀高錦瑋，今日頒獎典禮以帥氣編髮造型現身。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

賽前花了將近2小時編髮造型，一身帥氣寬版西裝搭配女友媽媽出借的珍珠項鍊，高錦瑋今日在T1職籃2023-24賽季年度頒獎典禮一舉囊括年度新人王、年度第1隊獎項肯定。他在領獎時還脫稿演出表示，「我要非常感謝黃萬隆教練，他在U18集訓時說過，你看小高能當職業球員嗎？我因為這句話非常自責，也變得努力。」

台啤永豐雲豹超級新秀高錦瑋在首個職業生涯賽季大放異彩，不僅幫助球隊奪下隊史首座T1職籃年度總冠軍，更在今日年度頒獎典禮拿下年度新人王、年度第1隊雙料大獎。

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▲高錦瑋本季一舉拿下年度最佳新人、年度第1隊雙料大獎。（圖／記者林敬旻攝）

今日特別以一身帥氣寬版西裝，搭配花了將近兩小時的帥氣編髮現身，高錦瑋的帥氣造型引發典禮現場眾人關注，就連隊友蔣淯安都笑說，「以為小高是要表演16蹲了！」

高錦瑋今日在獲獎時也爆料表示，「之前我在U18中華男籃集訓時，因為當時松山高中黃萬隆教練訓練很操，但我都跑不累，當時黃教練就對著大家說，小高都能這樣跑，你們看他能當職業球員嗎？我因為這句話很自責，發現自己原來還不夠格當職業球員，但也因此變得更努力。」

高錦瑋強調，「這個賽季對我來說很特別，在我剛進入職業隊時，遇到的挫折非常多，這兩個獎項對我是非常大的肯定，我會繼續加油！」